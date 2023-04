PANPERDUTO. L’ACQUA RIENTRA NEL CANALE VILLORESI E ARRIVA L’APP – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 aprile 2023 – Questa mattina a Panperduto sono state effettuate le prime manovre per la reimmissione delle portate nel Canale Villoresi dopo l’asciutta totale, resasi necessaria per il completamento di alcune opere di impermeabilizzazione tra Vizzola Ticino e Somma Lombardo, nel Varesotto.

Gli utenti del Consorzio sono stati informati della regolazione in oggetto tramite la nuova ETVApp, lo strumento che il Consorzio ha messo a punto per rendere l’informazione verso il mondo agricolo più tempestiva possibile, di fondamentale importanza soprattutto nei momenti critici.

ETVApp è al momento disponibile per smartphone e tablet Android; a breve lo sarà anche per device iOS. La registrazione (cliccando sul pulsante “accedi” in basso a destra) ad ETVApp è assolutamente necessaria per ricevere messaggi in base alle 6 categorie di interesse selezionabili (Villoresi Ovest; Villoresi Est; Navigli del Ticino ovvero Grande, Bereguardo, Pavese; Martesana; Basso Pavese; Eventi & Manifestazioni) e può essere eseguita anche in forma anonima ovvero senza l’inserimento di dati personali (bastano in questo caso un nickname e una password).

