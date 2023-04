(Mi-lorenteggio.com) Milano, 26 aprile 2023 – Questa notte, intorno alle ore 3.00, un ragazzo di 19 anni, giunto in prossimità del casello, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del proprio veicolo, impattando contro il guardrail. L’auto ha poi preso fuoco. Inutili sono stati i soccorsi.

Redazione