SANGALLI SPA IN PRIMA LINEA NELLA REALIZZAZIONE DI “SuDS”, PRIMO PROGETTO DI DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE

(mi-lorenteggio.com) Bovisio Masciago, 26 aprile 2023 – Un unicum per l’Italia destinato a far scuola: la bergamasca Sangalli SPA ha avuto un ruolo attivo nella realizzazione del primo progetto di drenaggio urbano sostenibile (SuDS) appena inaugurato a Bovisio Masciago. La realizzazione del SuDS, per conto del committente BrianzAcque SRL, ha rappresentato un significativo intervento di rigenerazione urbana multi-obiettivo ed una concreta strategia di adattamento ai cambiamenti climatici che fa delle acque meteoriche una risorsa, anziché un problema. Questo innovativo progetto si propone infatti di gestire le acque meteoriche attraverso rain garden, aiuole fiorite che drenano e infiltrano le piogge, dando contemporaneamente vita ad un nuovo concetto di strada, intesa come luogo di incontro e di benessere grazie anche alla presenza di una pista ciclopedonale, di alberature, giardini e di un’area gioco.

Nel segno della sostenibilità le squadre di Sangalli SPA hanno contribuito alla sua messa a regime, aggiungendo così un tassello significativo alla propria esperienza. “Il sistema di drenaggio realizzato – spiega Luca Balio, Divisione Commerciale Sangalli SPA – oltre ad essere il più esteso in Italia su una superficie viaria, dipanandosi per circa 1 km, è ad alto tasso di sostenibilità e di valore sociale. Il suo fiore all’occhiello è infatti la creazione di spazi verdi tecnicamente funzionali rappresentati da sistemi sotterranei e superficialmente mimetici, costituiti con materiali sostenibili che fungono da micro vasche di laminazione e drenaggio delle acque nel caso di eventi meteorologici fortemente impattanti. Attraverso questi sistemi, realizzati anche grazie alla collaborazione dall’azienda Puricelli ed Ambiente srl, specializzata nel settore del verde e arredo urbano, il raggiungimento dell’obiettivo del progetto è stato assicurato”.

Della stessa opinione anche Carlo Bianchi, Direttore Operativo di Sangalli SPA che sottolinea: “Si è trattato sicuramente di un intervento con un elevato grado di attenzione tecnica e capacità di coordinamento quello messo in campo a Bovisio Masciago, soprattutto in considerazione sia della multidisciplinarietà di attività e specializzazioni operative richieste, sia del contesto operativo densamente abitato e ad elevata presenza di traffico veicolare. Per un intervento di questa particolarità, come Project Manager del piano di intervento è stata scelta una figura dalla solida esperienza che si era già occupata di gestire, tra i vari cantieri, quello legato alla realizzazione di una vasca di laminazione per un parcheggio comunale, sempre per il committente BrianzAcque SRL”.

Nel nome della riqualificazione e del rispetto per l’habitat, SuDS, finanziato quasi integralmente da Regione Lombardia per un importo di 1.374.486,37 euro concesso al comune di Bovisio Masciago nell’ambito del “Piano Lombardia per la difesa del Suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici”, rappresenta un exemplum di come sostenibilità, socialità e valorizzazione del territorio siano un mix possibile. Lo ha ricordato anche il sindaco di Bovisio Masciago Giovanni Sartori: “Il progetto ideato da BrianzAcque ci fa capire come ognuno di noi, nel suo piccolo, è chiamato a fare la sua parte per la salvaguardia dell’ambiente. Da oggi l’acqua piovana non sarà più un problema, ma una risorsa per le aiuole e le piante. Le aree di bioritenzione, pensate per raccogliere l’acqua e infiltrarla nel terreno anziché nelle reti fognarie, sono state inoltre posizionate in modo pressoché continuo contribuendo così a creare una sorta di dorsale verde. A rendere più funzionale il progetto, si è infine inserita una nuova pista ciclopedonale utile per incentivare la mobilità sostenibile”.