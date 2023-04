DL Racing riparte da leader con Scionti in casa a Vallelunga

Il 29-30 aprile secondo round del SuperSport Series GT per la scuderia lombarda che in partnership con Lamborghini Roma schiera tre Huracan ST Evo2 al via con il capoclassifica romano (reduce dalla doppietta ottenuta a Monza), l’altro equipaggio capitolino Santanocita-Marulla e Locanto-Fossati, attesi all’esordio stagionale. In azione anche la Porsche 911 GT3 dei milanesi Fiore e Guidi. Le due gare domenica alle 12.30 e alle 16.20 in diretta streaming sui canali social di FX Racing Weekend

(mi-lorenteggio.com) Roma, 27 aprile 2023. Dopo il vincente primo round disputato a Monza, DL Racing torna in azione nel SuperSport Series GT con quattro vetture al via del secondo round in programma fra sabato e domenica all’Autodromo di Vallelunga. Sotto le insegne di Lamborghini Roma by DL Racing, partnership che a Vallelunga celebra la tappa di casa del campionato, sono tre le Lamborghini Huracan ST Evo2 supportate in pista da Target Racing e schierate nel nuovo campionato promosso all’interno degli FX Racing Weekend.

Reduce dalle due squillanti vittorie conquistate a Monza, Federico Scionti è tra i protagonisti più attesi della vigilia. Il 30enne pilota romano è l’attuale leader della classifica generale e l’appuntamento casalingo è particolarmente sentito. Così come lo è per l’equipaggio romano formato dal pilota e General Manager di Lamborghini Roma Marco Santanocita, attualmente nella top-5 di campionato, e dal giovane e sorprendente Matteo Marulla, issatosi al secondo posto alla luce del brillante podio ottenuto a Monza. Sulla terza Huracan saliranno invece due portacolori all’esordio stagionale: sul circuito capitolino sarà primo “ciak” 2023 per l’anima di DL Racing Diego Locanto e per il pilota viterbese Antonio Fossati.

Con il supporto di Vago Racing, infine, DL Racing aggiunge la Porsche 911 GT3 Cup (modello 991 gen.II da quasi 500 cavalli) affidata ai milanesi Mattia Fiore e Francesco Guidi, al momento ottavi in campionato dopo un esordio stagionale “a metà” a Monza con Fiore ritirato e Guidi saldamente in top-5.

Sabato 29 aprile il weekend del SuperSport Series GT prende il via a Vallelunga con tre turni di prove libere e le qualifiche, con semaforo verde alle 18.05. Domenica al via le due corse con gara 1 alle 12.30 e gara 2 alle 16.20. Entrambe sulla distanza di 30 minuti, le due corse saranno trasmesse in diretta streaming sui canali social Facebook e Youtube degli FX Racing Weekend.

A capo di DL Racing, Diego Locanto dichiara in vista del secondo round: “Siamo motivati più che mai e anche responsabilizzati dagli ottimi risultati della prima tappa. Lamborghini Roma by DL Racing si ripresenta al via in testa alla classifica e in casa, rappresentata da tanti piloti di casa, a Vallelunga cercherà di ottenere di nuovo il massimo possibile, consapevole che il SuperSport Series GT sta diventando un campionato con numerosi avversari e dunque non sarà semplice. Personalmente, come pilota, è la prima stagionale, utile per mettermi alla prova e verificare se la tenuta mentale e fisica permetterà di reggere un intero stint di gara. Ce la metteremo tutta per rientrare a buoni livelli dopo la stagione scorsa e l’infortunio che mi ha tenuto fermo per alcuni mesi. Sarà anche un momento di emozioni forti che cercheremo di gestire al meglio”.

SuperSport Series GT 2023: 1-2 aprile Monza; 29-30 aprile Vallelunga; 27-28 maggio Red Bull Ring; 9-10 settembre Mugello; 11-12 novembre Misano

V.A.