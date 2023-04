FAR BALLARE È LAVORO!

UN APPELLO DELLE ORCHESTRE PER IL PRIMO MAGGIO

(Sarà letto da tutte le orchestre durante la giornata della Festa del Lavoro)

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 aprile 2023. Si avvicina il Primo Maggio e migliaia di piazze, di club, di locali da ballo, di circoli sociali e ricreativi in Italia si riempiranno di suoni e ritmi creati da migliaia di artisti, musicisti, tecnici e da tutta la filiera della musica da ballo e dello spettacolo dal vivo.

Per ricordare che la musica e’ lavoro e che mai come in questa giornata tutti i protagonisti della musica vanno ricordati prima di tutto come lavoratori del mondo dello spettacolo, l’Obis lancia un appello che sarà letto da tutte le orchestre in occasione degli spettacoli del Primo Maggio. Eccolo:

“Un’orchestra da ballo ha nei suoi interpreti dei lavoratori che esprimono capacità artistiche unite ad attività operative e imprenditoriali. Un mix unico e straordinario.

Si è datori di lavoro, artisti, tecnici, autisti, comunicatori e tanto altro insieme per realizzare il migliore spettacolo possibile. L’Obis, l’Unione delle Orchestre da Ballo Italiano e Spettacolo, è parte del Primo Maggio, con le sue centinaia di orchestre, migliaia di artisti e musicisti che si esibiranno, perché questo nostro modo di fare musica, e’ a tutto tondo un lavoro e chiede che la sua unicità, come una importante componente di aggregatore sociale, venga tutelata e rispettata nelle massime forme. Questo è il giorno giusto per farlo, insieme a tutti voi. Il ballo liscio, la musica da ballo è un abbraccio creato sul palco dai musicisti e sotto il palco da due lavoratori, insieme a tante altre coppie, che lo fanno dal ritmo di un valzer ad un ballo di gruppo, un messaggio pieno di socialità, condivisione del mondo dello stare insieme, passione e speranza per un futuro di pace e solidarietà all’insegna dell’unico linguaggio universale: la musica”.

La Musica e’ Lavoro! Ballare e’ Lavoro!

Ricordiamolo in ogni palco del Primo Maggio!:

questo l’appello delle Orchestre Italiane.