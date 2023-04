SABATO 29 APRILE 2023 DUE CABINE DELLA RUOTA PANORAMICA DI ABBIATEGRASSO SI TRASFORMANO IN SALONI DI BELLEZZA PER BAMBINI

Un evento dedicato al beauty e ai più piccoli, che coinvolge la più grande ruota panoramica mai montata nel milanese e due attività storiche locali: Più Stili e Della Grisa Giocattoli.

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso (MI) – Sabato 29 aprile 2023, dalle 16.30 la “Gran Roue 34”, la grande ruota panoramica situata in piazza Castello ad Abbiategrasso fino a domenica 7 maggio, ospita un evento all’insegna del beauty con una particolare attenzione ai più piccoli.

«Siamo molto contenti di essere ad Abbiategrasso – commenta Riccardo Claudi di Hsc Events, gestore della struttura – una cittadina entusiasta e piena di spirito d’iniziativa. Per questo abbiamo deciso di collaborare con due storiche realtà locali, apprezzate dalla cittadinanza da generazioni». Grazie alla collaborazione con Più Stili e Della Grisa Giocattoli due cabine della ruota panoramica saranno allestite per ricreare l’atmosfera di un salone di bellezza ad alta quota.

Un modo originale per far divertire bambini e bambine e far scoprire loro il mondo del make up e dell’hair style, grazie anche a due totem a terra in cui verranno distribuiti coupon sconto e palloncini. «Siamo davvero onorati di collaborare insieme alla Grand Roue 34 per realizzare questo evento – aggiungono Valentina Olivieri di Più Stili e Davide Della Grisa di Della Grisa – perché, anche per attività che vanno avanti da generazioni, è fondamentale avere uno sguardo verso i più piccoli e verso ciò che verrà».

L’evento è gratuito, l’unica spesa per i partecipanti sarà quella del biglietto per godersi il giro sulla ruota panoramica (8 Euro per gli adulti e 6 Euro per i bambini).

V.A.