Ai Confini dell’Anima – Adriano Molteni e i Pueri Cantores tornano protagonisti a Rho

(Mi-lorenteggio.com) Rho, 28 aprilw 2023 – Il Gruppo Culturale Amici di Mazzo (AGCAM) è felice di invitare la cittadinanza alla serata di Poesia e Musica “AI CONFINI DELL’ANIMA” che vede protagonisti il poeta e scrittore rhodense Adriano Molteni e la cappella musicale Pueri Cantores, diretta dal maestro Andrea Perugini.

ADRIANO MOLTENI, è nato a Rho dove vive. E’ stato impegnato in attività sociali, politiche, sportive e ricreative e fa parte di diverse associazioni culturali. Ha ideato e realizzato il “Palio della città di Rho”, “Venerdì a Teatro” spettacoli in dialetto milanese e il Concorso di Poesia “La Famiglia Rhodense”.

Fa parte da 26 anni della giuria del concorso di poesia Calendimaggio per studenti del territorio Rhodense. Ha al suo attivo una ventina di pubblicazioni tra romanzi e raccolte di poesie. Ha vinto numerosi premi letterari in Italia e all’estero. E’ socio fondatore dell’Associazione per l’Amicizia Italia-Birmania.

Protagonisti della parte musicale sono la “Cappella Musicale Pueri Cantores”, il Maestro Andrea Perugini che la dirige e la solista soprano Loredana Bacchetta.

La soprano LOREDANA BACCHETTA, novarese di nascita, capace di affrontare tanto il repertorio lirico quanto quello della musica antica, è stata più volte ospite di importanti rassegne concertistiche in Italia e all’estero.

ANDREA PERUGINI, diplomato in pianoforte ed in organo e composizione, svolge attività concertistica come solista al pianoforte e all’organo, in diverse formazioni cameristiche.

Dirige la Cappella Musicale «Pueri Cantores» di Rho e il Coro «Giuseppe Verdi» di Sesto San Giovanni. Vincitore di vari concorsi, è docente di pianoforte presso il Liceo Musicale Statale «Carlo Tenca» di Milano e, dal 1986, è docente di pianoforte e organo presso l’Istituto Musicale «Rusconi» di Rho.

La CAPPELLA MUSICALE PUERI CANTORES DI RHO, fondata nel 1934 da Dante Restelli, è guidata dal 2003 dal Maestro Andrea Perugini. Il suo scopo principale è il servizio della liturgia nella Parrocchia Prepositurale «San Vittore Martire» ogni domenica e festività religiosa. Con importanti orchestre ha eseguito musiche di Vivaldi, J.S.Bach, Haydn, Haendel, Schubert, Cherubini. Durante la serata I Pueri Cantores eseguiranno brani di Schubert e Brahms.

La conduzione della serata è affidata a Barbara Marascio, cofondatrice dell’Associazione Culturale H2Rho. Le poesie verranno lette da tre attrici/attori, dell’Associazione “YOUMANI ODV”, impegnata sul territorio con proposte teatrali orientate ad adulti e bambini, con “Cena con delitto” in alcuni locali del territorio e nel carcere di Bollate, ed altre performance, con prestazioni di livello elevato.

L’evento si terrà presso l’Auditorium Maggiolini a Rho, in via De Amicis 15, alle ore 21 di sabato 13 Maggio, ad ingresso libero e gode del patrocinio del Comune di Rho.