Il 29 e il 30 aprile, a Scalo Milano Outlet & More gli Iconic Shopping Days: tre prodotti iconici dei migliori brand scontati del 70% sul prezzo outlet

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 aprile 2023 – Scalo Milano Outlet & More annuncia l’arrivo degli attesissimi Iconic Shopping Days: due giornate di promozioni imperdibili sui prodotti più iconici della collezione Primavera-Estate.

Esclusivamente nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 aprile, in oltre 80 Boutique selezionate è possibile scegliere fra 3 prodotti iconici scontati del 70% sul prezzo outlet.

Scopri di seguito i Brand che prendono parte all’iniziativa promozionale:

A. Testoni, Aldo, Amelie, Antologia, AventurX, Back To Kids, Barbuti, Bialetti, Blugirl, Borbonese, Bosio Menswear, Boxeur des Rues, Breil, Brums, Café Noir, Caleffi, Calligaris, Calvin Klein, Cavalli Class, Coin Casa, Datch, David Naman, Denny Rose, Désirée, Excelsa, Fiorella Rubino, Flavio Castellani, Fracomina, Fred Mello, Gap, Gaudì, Guess, Guess Accessories, Harmont & Blaine Jr., Ice Play, Ixos, Johnny Lambs, Kappa, Kartell, Kocca, Lagostina (Home&Cook), Levi’s, Liu Jo Uomo, Liu Jo, Liviana Conti, Luxury Zone, Marina Militare, Melluso, Moleskine, Nara Milano, Natuzzi Italia, Nespresso, Nike, Oltre, Outly, Patrizia Pepe, Pinalli, Piquadro, Pompea, Puma, Pupa, Roy Roger’s, Salewa, Scorpion Bay, Scotch and Soda, Sun Fashion Lab, Superga, Terme di Sirmione, The Bridge, Timberland, Tommy Hilfilger, Toys Disney, Trussardi, Twin Set, Twin Set U&B, U.S. Polo, Vans, Yamamay, Zero+.