INIZIO 2023 ALL’INSEGNA DELLA SOLIDARIETA’. GIA’ RACCOLTI OLTRE 116.000 EURO TRA DONAZIONI E SOSTEGNO A CAMPAGNE NAZIONALI

(mi-lorenteggio.com) Montano Lucino, 28 aprile 2023. Ammontano a 90.000 euro le donazioni effettuate dai clienti Bennet in sostegno alle iniziative solidali presenti sul catalogo Bennet Club 2022 appena concluso. A questa cifra significativa si aggiungono poi gli oltre 26.000 euro raccolti attraverso l’adesione di Bennet alle due campagne nazionali Arance Rosse per la Ricerca di FONDAZIONE AIRC PER LA RICERCA SUL CANCRO e I limoni per la ricerca di FONDAZIONE UMBERTO VERONESI.

“La disponibilità dei nostri clienti a sostenere, nel corso degli anni, le iniziative rivolte alla comunità, soprattutto in questo periodo così complesso, ci colpisce e ci rende orgogliosi. Li ringraziamo per la generosità che continuano a dimostrare aderendo con convinzione ai progetti di solidarietà sociale che sosteniamo. Con il loro supporto possiamo contribuire a costruire l’oggi e il domani di chi ha più bisogno”. Con queste parole Adriano De Zordi, Amministratore Delegato di Bennet, ha commentato i risultati.

Il contributo più rilevante, oltre 53.000 euro, andrà a favore di Fondazione Umberto Veronesi e sarà destinato a sostenere l’attività dei ricercatori scientifici di Fondazione nella lotta contro i tumori pediatrici. I fondi contribuiranno al finanziamento dell’innovativa piattaforma di ricerca “PALM” (Pediatric Acute Leukemia of Myeloid origin) che mira a sviluppare nuove metodiche diagnostiche per la leucemia mieloide acuta. PALM è un progetto nazionale ed internazionale che vede come centro di riferimento l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone ha raccolto oltre 5.530 euro. Le donazioni saranno destinate al progetto “Abilitiamoli alla vita”, che punta a mantenere le autonomie delle persone fragili attraverso attività laboratoriali ed educative.

Bennet ha deciso di continuare a sostenere la popolazione ucraina. Grazie al canale attivato lo scorso anno subito dopo lo scoppio del conflitto, tramite la Federazione dei Banchi Alimentari Europei, arriveranno in Ucraina fondi per oltre 11.000 euro che hanno garantito la consegna di oltre 4.200 kit alimentari a 12.800 cittadini ucraini.

A conferma di una relazione privilegiata che Bennet cura e coltiva da anni, ad Amici di Cometa Onlus e La Nostra Famiglia Onlus saranno destinati rispettivamente 5.206 e 13.321 euro. Cometa li utilizzerà nell’ambito del progetto “Una casa per crescere”, il centro diurno di Como che accoglie ogni giorno oltre 120 tra bambini e ragazzi provenienti da contesti di disagio e fragilità.

Si chiama invece Spazio RAP il percorso educativo-abilitativo de La Nostra Famiglia, pensato per aiutare bambini tra i 2 ed i 5 anni con diagnosi di disturbo dello spettro autistico.

10.752 sono state le retine di Limoni (prodotti da Citrus, srl Società Benefit) vendute, che hanno permesso di devolvere 4.300 euro a Fondazione Umberto Veronesi a finanziamento della ricerca nell’ambito della nutrigenomica, scienza che studia il rapporto tra genoma e dieta.

Non da ultimo l’adesione di Bennet alla campagna nazionale di Fondazione AIRC delle Arance Rosse per la Ricerca ha consentito di raccogliere oltre 22.000 euro con la distribuzione di45.000 reticelle. Questi fondi contribuiranno al finanziamento degli oltre 850 progetti di ricerca e borse di studio sostenuti da AIRC su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di rendere il cancro sempre più curabile.

V.A.