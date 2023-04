Paola Pizzighini (M5S) sabato a Paullo per sottoscrivere i referendum per la pace e per la tutela della fauna selvatica

(mi-lorenteggio.com) Paola Pizzighini, Consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle, sarà presente domani a Paullo presso il parco San Tarcisio, per sostenere l’avvio della campagna referendaria: “ITALIA PER LA PACE” contro l’invio di armi in zone di guerra e il referendum popolare per l’abrogazione parziale della L.157\1992 (ex art. 75 COST) – Abrogazione dell’attività venatoria.

Paola Pizzighini (Consigliera regionale M5S): «Dopo oltre un anno di guerra ritengo che il percorso di pace non possa attendere oltre. Nella ferma condanna dell’aggressore russo, occorre che gli sforzi del nostro Paese siano ora indirizzati allo scopo di avviare, all’interno dei tavoli negoziali diplomatici, il dialogo che conduca alla fine della guerra. L’escalation militare, e i suoi costi, non possono essere la sola risposta che la nostra democrazia è capace di offrire di fronte al conflitto russo-ucraino. Il Movimento Cinque Stelle è coerentemente per la pace, senza tentennamenti».

Contestualmente la Consigliera regionale sottoscriverà la richiesta di referendum, portata avanti dal Comitato Antispecista Difesa Animali Protezione Ambiente, in merito all’abrogazione dell’attività venatoria.

Pizzighini (M5S): «La richiesta è quella di salvaguardare la fauna selvatica, un’istanza di fronte alla quale trovo doveroso non restare indifferente» conclude la portavoce pentastellata.

