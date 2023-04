Anno Giubilare per il Centenario della nascita di Santa Gianna Beretta Molla: l’Arcivescovo a Trezzano sul Naviglio

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 29 aprile 2023 – Lo scorso luglio l’Arcivescovo Mario Delpini venne nella chiesa di Sant’Ambrogio per invocare la pioggia davanti alla Madonna Patrona della Bassa. Domani, 30 aprile 2023, è atteso per chiudere la “Porta Santa” a conclusione dell’Anno Giubilare per il Centenario della nascita di Santa Gianna Beretta Molla. Benedirà una nuova Casa di Riposo per ospitare 130 anziani. Toglierà il velo che copre l’albero della vita, composto da tante piastrelle colorate dai bambini in Oratorio con gli educatori, gli animatori, le catechiste, i genitori.

V. A.