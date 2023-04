Milano. Città Studi, neonata trovata morta in un cassonetto

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 aprile 2023 – Ieri sera, in zona Città Studi, in un cassonetto per la raccolta dei rifiuti, sito tra via Botticelli e via Cesare Saldini è stato rinvenuto il corpo senza vita di una neonata. A dare l’allarme un pensionato, che andato a buttare dei vestiti usati nel cassonetto, ha visto la piccola: aveva ancora la placenta attaccata ed era avvolta in una felpa.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e la Squadra Mobile, ma, inutili sono stati i soccorsi. Contemporaneamente sono partite le indagini per ricostruire quanto avvenuto.

Fondamentali saranno anche le immagini delle telecamere degli edifici e dei mezzi pubblici.

V. A.