Milano. Successo per “Ripuliamo il Giambellino” – Foto

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 29 aprile 2023 – Nella giornata più di 50 cittadini si sono riuniti in un parco cardine del quartiere Lorenteggio-Giambellino per ripulirlo. L’iniziativa, svoltasi al parco di via Odazio, è stata organizzata da Angeli del bello, Fondazione Pellegrini e MuseoLab6, riunitisi tutti insieme grazie al coordinamento del rappresentante del Municipio 6, il consigliere Niccolò Orlando. Grazie ai materiali di lavoro forniti da Amsa, sono stati raccolti 20 sacchi di spazzatura e l’intero parco è stato pulito e sistemato per la gioia del quartiere e dei suoi abitanti. “Nelle settimane precedenti era stata segnalata, da parte dei cittadini del quartiere, la noncuranza del parco” dice il consigliere Orlando, “ci siamo rimboccati le maniche e, insieme ai tanti volontari, speriamo non solo di aver reso più vivibile una parte del quartiere ma anche di aver dato un esempio di cura e attenzione alla cittadinanza.”

“Una partecipazione inaspettata che dimostra una voglia di comunità e di prendersi cura del proprio quartiere. Grazie alla collaborazione di Museo Lab 6 che ha raccontato la storia di una parte del quartiere (il muro vegetale di ATM e le Officine ElettoFerroviarie Tallero). Perché il concetto di comunità passa necessariamente attraverso il senso di appartenenza.”

“Come Municipio cerchiamo in tutti i modi di promuovere le attività che coinvolgono i cittadini dal basso, affinché la collaborazione tra istituzioni e abitanti dei quartieri possa essere sempre più proficua.” conclude il consigliere Orlando.

