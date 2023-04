Lecco. 22enne soccorso lungo il sentiero della Val Calolde

(mi-lorenteggio.com) LECCO, 30 aprile 2023 – Intervento oggi pomeriggio, domenica 30 aprile 2023, per la XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino, Stazione di Lecco. Intorno alle 14:00 i nostri tecnici sono stati attivati dalla Soreu dei Laghi per un ragazzo di 22 anni in difficoltà mentre si trovava lungo il sentiero della Val Calolden, che dall’abitato di Laorca, sopra Lecco, porta ai Piani dei Resinelli. Era molto affaticato e sotto una pioggia intensa. È stata allertata la squadra del Bione per il supporto, oltre alle squadre territoriali della Stazione di Lecco. Il ragazzo è stato raggiunto, valutato nella parte sanitaria, rifocillato e dotato del necessario per essere trasportato in sicurezza fino all’abitato di Laorca. Infine è stato accompagnato al centro del Bione, su autorizzazione della centrale operativa. L’intervento è finito intorno alle 16:00.