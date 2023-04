Powervolley Milano. Gara 1 di finale 3° posto va a Piacenza: Milano cede 3-0 al PalaBanca

(mi-lorenteggio.com) PIACENZA, 30 aprile 2023 – L’Allianz Powervolley Milano cede 3-0 con i padroni di casa del PalaBanca di Piacenza. 25-17, 25-16, 25-22 i parziali di una gara difficile per la metà campo milanese che solo nella seconda metà del terzo set è riuscita a reagire sotto 16-10 rimontando fino al 21 pari. Come nelle precedenti serie di Play Off, Gara 1 è sempre una chimera per i meneghini che non sono riusciti ad esprimere al meglio delle proprie possibilità il suo gioco, come invece ci avevano abituato nelle ultime gare.

Primo set sottotono per Milano che lascia andare Piacenza sul 4 pari, complice i due ace di Brizard, la squadra di Botti ne approfitta e capitalizza il vantaggio 11-5. Piano e compagni cercano di accorciare in un primo momento, risalendo 11-8. Ma la squadra di Piazza sembra disorientata, e i meneghini non riescono a costruirsi le occasioni per chiudere i punti. Il distacco si amplifica, 16-9, è Leal a firmare l’ultimo pallone del primo parziale 25-17. Secondo set fotocopia del primo, Piano e compagni non riescono a trovare ritmo e si ritrovano ad inseguire i padroni di casa che scappano definitivamente dal 5 pari. Gli spettri del primo parziale riaffiorano e la forbice si allarga fino al termine della frazione, quando l’errore al servizio di Loser consegna il 25-16. Il terzo set parte di nuovo in salita per l’Allianz Powervolley che si ritrova a rincorrere 16-10, ma sul turno al servizio di Mergarejo la squadra di Piazza tenta la rimonta trovando la parità a quota 21. Il cinismo agonistico della Gas Sales però non permette agli ambrosiani di allungare il match e Leal firma l’ultimo pallone 25-22. I numeri danno ragione al sestetto emiliano che surclassano i lombardi in attacco con il 60% contro il 37% ambrosiano, anche il muro alto piacentino non fa sconti totalizzandone 9 contro i 5 dell’Allianz (2 per Loser e 3 per Piano). Ottima performance per gli attaccanti di palla alta della Gas Sales, con Romanò MVP, Brizard che può fare anche grande affidamento sul proprio reparto di centrali. Sotto rete anche Porro può contare sui centrali ma non basta per capitalizzare i punti importanti del match, faticando anche nelle fasi di ricostruzione. La prova di orgoglio però non tarderà ad arrivare, perché mercoledì si giocherà tra le mura amiche dell’Allianz Cloud per cercare il riscatto in gara 2 (ore 20:30).

DICHIARAZIONE

Roberto Piazza (Coach Allianz Powervolley Milano): «É stata una delle tante partite di inizio Play Off: Gara 1 con Perugia, Gara 1 con Civitanova e adesso Gara 1 con Piacenza. Sembra quasi che preparare le partite dall’inizio a noi costi sacrificio, ci piace rimontarle. Solo che dare il vantaggio del fattore campo è già qualcosa di importante, in più dare spirito a Piacenza non mi sembra il caso in questo periodo finale. Loro hanno fatto delle cose straordinarie al servizio? Forse, in alcuni momenti sicuramente, Lucarelli, ad esempio ha indovinato un filotto importante nel terzo set, poi però l’ha indovinato anche Mergarejo nel finale del terzo riuscendo a rimontarlo. Ci è mancato qualcosa nelle nostre fasi normali, cioè nella difesa, in transizione, lì dobbiamo essere un po’ più cinici. Mi aspetto una gara totalmente diversa mercoledì, se non altro come approccio alla gara; poi si vedrà il campo cosa ci dirà. Il nostro pubblico sicuramente sarà il nostro settimo uomo in campo e lo ha sempre dimostrato».

CRONACA

Primo set:

Coach Piazza schiera in partenza il sestetto con Porro e Patry in diagonale, Ishikawa e Mergarejo in banda, Loser e Piano al centro e libero Pesaresi. Dall’altra parte della rete coach Botti sceglie Brizard-Romanò, Caneschi e Simon al centro, Lucarelli e Leal in banda e Scanferla libero. Parte subito Milano con il break di Loser al servizio (0-1), ma Piacenza con l’ex Romanò recupera il vantaggio procurato da Milano (5-4). La rete risulta fatale per l’ace di Brizard che replica ancora al servizio, questa volta prendendo come bersaglio Mergarejo che non riesce a contenere, i padroni di casa allungano 8-5. Un po’ spenta Milano, non riesce a reagire dopo il time out di Piazza con Brizard e compagni che ne approfittano per allargare la forbice 11-5. Recupera qualche punto Milano sul turno al servizio di Ishikawa (11-8). Piacenza fugge ancora con l’ace di Simon 16-9; si va verso la fine del set con Piacenza che mantiene i 7 punti di differenza da Milano, Brizard sceglie Simon in primo tempo per il 23-16. Chiude il set Leal che spazza la palla sulle mani meneghine 25-17.

Secondo set:

Primo break a favore della metà campo piacentina con Caneschi al centro (3-2); ma annulla subito Mergarejo in diagonale (4-5). Tutto da rifare per Milano dopo l’ace di Simon (7-5); gli emiliani cominciano ad accumulare vantaggio e si ripresentano gli spettri del primo set per i meneghini dopo i due muri consecutivi rifilati nella propria metà campo prima da Simon e poi da Leal (12-8). Caneschi non perdona e chiude per il 17-11, rincara Leal in pipe per il +7 (19-12). Tutto facile per Piacenza, Milano sul regalo di Lucarelli mette l’attacco out (24-15), poi l’errore al servizio di Loser consegna il parziale alla Gas Sales 25-16.

Terzo set:

Parte subito bene Piacenza che segna un parziale di 5-0, il quinto punto lo firma Lucarelli al servizio e coach Piazza e costretto a richiamare i suoi al time out. Matte Piano firma il primo punto del set per i suoi, lo segue Ishikawa per il 5-2. Come nei parziali precedenti, Milano fatica a trovare la reazione e cambiare l’inerzia del match, così la Gas Sales affonda i colpi con un Leal sugli scudi e si mette al comando 9-5. Jean Patry per Milano con il suo block out segna il punto del 13-9; ma il distacco non riescono a ricucirlo i meneghini con Romanò con infila due attacchi che valgono il +6 (15-9). Coach Botti vuole fermare quella che sembra essere una timida risalita di Milano e chiama time out (da 18-10 al 18-13). Loser non molla e cerca di trascinare i suoi verso la parità con il suo turno di servizio, complice della risalita Matteo Piano che ne segna due nel giro di tre punti (19-17). Non è facile per Piano e compagni, ma non è mai detta l’ultima parola con questa squadra, Ishikawa e Mergarejo raggiungono la parità a quota 21. Piacenza ritorna al comando con il muro di Simon 23-21, poi 3 la Gas Sales si guadagna 3 match point, il promo lo annulla Piano ma Leal firma l’ultimo pallone per il 25-22.

TABELLINO

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – ALLIANZ POWERVOLLEY MILANO: 3-0 (25-17, 25-16, 25-22)

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Recine, Gironi, Brizard 2, Lucarelli 10, Leal 13, Scanferla (L), Simon 11, Romanò 15, Caneschi 7. N.e.: Basic, Hoffer (L), Alonso, Cester, De Weijer. All. Botti.

Allianz Powervolley Milano: Mergarejo 6, Bonacchi, Vitelli, Fusaro, Loser 9, Patry 10, Piano 6, Ishikawa 7, Porro, Pesaresi (L). N.e. Lawrence, Colombo (L), Ebadipour. All. Piazza.

NOTE

Durata set: 23’, 24’, 36’. Durata totale: 1h e 23’.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: battute vincenti 6, battute sbagliate 13, muri 9, attacco 60%, 44% (23% perfette) in ricezione.

Allianz Powervolley Milano: battute vincenti 3, battute sbagliate 9, muri 5, attacco 37%, 42% (28% perfette) in ricezione.

Arbitri: Cerra Alessandro, Cesare Stefano (Jacobacci Sergio)

Impianto: PalaBanca di Piacenza

MVP: Yuri Romanò (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

