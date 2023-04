PRIMO MAGGIO A MILANO: CORTEO IN CENTRO CON LIVE DI ALBERTO FORTIS AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 aprile 2023 – “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro” è lo slogan che CGIL, CISL e UIL hanno scelto per la Festa dei lavoratori 2023. Così i tre sindacati confederali hanno deciso di rendere omaggio alla nostra Carta costituzionale, in occasione dei 75 anni dalla sua entrata in vigore, dedicandole l’edizione del Primo Maggio 2023.

Il lavoro viene riconosciuto come il primo principio fondamentale della Repubblica italiana, un diritto personale e un dovere sociale che deve essere garantito e valorizzato.

La città di Potenza è stata scelta per ospitare il Primo Maggio 2023, come città simbolo della difficile situazione del meridione ma anche come luogo dal quale può partire una nuova stagione di rilancio e crescita del Sud.

A Milano la ricorrenza viene celebrata con il tradizionale Corteo per le vie del centro storico cittadino. Con concentramento alle ore 9.00 in Porta Venezia/Giardini di via Palestro, il corteo arriverà in piazza della Scala, dove si terranno i comizi conclusivi.

Tra gli altri interverranno:

Massimo Bonini, Segretario Generale CGIL Milano

Carlo Gerla, Segretario Generale CISL Milano

Enrico Vizza, Segretario Generale UIL Milano

Al termine (dalle 11.45 circa) è in programma il concerto di Alberto Fortis, uno dei più apprezzati cantautori sulla scena, che ha firmato canzoni rimaste nella storia della musica italiana, tra cui “La sedia di lillà”, “Settembre”, “Milano e Vincenzo.

Nel pomeriggio a Roma si svolgerà il tradizionale Concertone (clicca qui per tutte le info).

Nel pomeriggio, alle ore 15.00, da Piazza XXIV Maggio, partirà il corteo organizzato da CUB, ADL, SGB, USI-CIT, Sial, S.I. Cobas contro la guerra, contro il caro vita, per salari dignitosi e per la tutela dei diritti e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

V. A.