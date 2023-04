Primo Maggio – M5S LOMBARDIA: «A chi lavora sia garantita sicurezza e la dignità di un salario minimo»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 aprile 2032 – Il Movimento Cinque Stelle Lombardia parteciperà alle celebrazioni della Festa del Primo Maggio programmate a Milano e nei diversi Comuni della Lombardia con i propri rappresentanti territoriali ed i propri Consiglieri regionali.

«Sicurezza e dignità, sono queste le parole con le quali il Movimento Cinque Stelle intende celebrare ogni giorno il valore del lavoro. Sicurezza dei luoghi di lavoro, intesa come il diritto di ogni lavoratore di poter tornare a casa, ma anche come sicurezza di un impego attraverso il quale i giovani possano emanciparsi, gli adulti crescere una famiglia e i più anziani avvicinarsi alla meritata pensione. Dignità come contrario di sfruttamento nei termini del diritto ad un minimo salario equo. Questo è ciò a cui il Movimento lavora sia in Regione Lombardia che in Parlamento. Questo giorno di festa deve essere l’occasione per celebrare i lavoratori e il valore, costituzionalmente riconosciuto, del lavoro. Affinché però questa giornata non resti un esercizio di retorica occorre che la politica concentri i propri sforzi su ciò che concretamente possa migliorare le condizioni di lavoro di milioni di lavoratori e la loro sicurezza» concludono i pentastellati regionali Nicola Di Marco, Paola Pizzighini e Paola Pollini.

Redazione