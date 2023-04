Rho. Nuove alberature e una fontana lineare per rigenerare piazza Visconti

(mi-lorenteggio.com) Rho, 29 aprile 2023 – L’architetto paesaggista francese Michel Desvigne, accompagnato dalla sua assistente Carla Greco, ha presentato la sera di venerdì 28 aprile, all’Auditorium di via Meda, il progetto di rigenerazione urbana di piazza Visconti, uno dei principali progetti di Rho la città che cambia, da attuare con fondi del PNRR.

Oltre 250 persone si sono radunate per conoscere i dettagli dell’iniziativa da realizzare entro il 2026. Desvigne ha espresso apprezzamento per la partecipazione dei rhodensi e il loro interessamento ai progetti destinati a cambiare volto a punti chiave del territorio cittadino.

Il Sindaco Andrea Orlandi ha illustrato le ragioni che hanno spinto a mettere mano a questo percorso, intercettando i finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come aveva fatto in occasione del consiglio comunale riunitosi il 26 aprile. “La nostra Amministrazione ha voluto sfruttare il treno del PNRR che passava solo in quel periodo – ha precisato Orlandi – Tanti hanno deciso di non partecipare, noi abbiamo voluto sfruttare in pieno l’occasione incrociando le linee dei bandi con il nostro programma elettorale. Questo progetto da 3 milioni di euro ragiona sul forum cittadino, antico incrocio di cardo e decumano. E’ agganciato ad altre vie del centro e alla riqualificazione delle ex scuole Marconi: nasce un sistema di spazi di incontro dove poter vivere e creare socialità. Avremo un sistema a tre piazze. Mentre si vivono grazie a Mind importanti trasformazioni che ancora nemmeno comprendiamo appieno, la città deve fare un passo in avanti: il PNRR ha dato una accelerazione incredibile, 30 progetti per 58 milioni rappresentano una sfida enorme con tempi strettissimi. Solo grazie a questi fondi possiamo pensare a un’opera di questa grandezza. Quando ai tempi della giunta Romano è uscito il bando di rigenerazione urbana, nessuno era pronto. Ci siamo dati da fare in fretta. Nella graduatoria per un totale di 400 milioni di euro siamo stati ammessi ma non finanziati, nonostante il grande sforzo dell’allora assessore ai Lavori Pubblici Maria Rita Vergani e degli uffici. Quando si è decisa una integrazione, il governo ha dirottato altri 2,8 miliardi sulla graduatoria e abbiamo ottenuto 3 milioni per piazza Visconti e altri 7 per nuovo municipio e nuova biblioteca”.

L’assessore all’Urbanistica Edoardo Marini ha spiegato le richieste sottoposte al paesaggista noto in tutto il mondo: “Una piazza che sia non più un parcheggio ma un luogo di incontro fra i cittadini, capace di accogliere il mercato storico settimanale e di ospitare eventi aperti a tutti”.

Carla Greco ha avviato la presentazione con una introduzione storica sul centro di Rho. Quindi Michel Desvigne ha preso la parola: “Questa sera – ha detto – vi mostriamo tutto il nostro lavoro, dagli schizzi iniziali tracciati con l’idea di sviluppare una nuova piazza al progetto che prevede un giardino sovrapposto a una piazza. Qualcosa di ibrido rispetto alla storia europea, in cui nelle città si trovano il parco giardini e una viabilità fatta di strade e piazze con spazi ben distinti. Oggi abbiamo bisogno di assetti diversi, per ragioni sociali, di uso e climatiche. Si costruiscono spazi ibridi che associano giardino e piazza e qui, in piazza Visconti, già avete pini e cedri. Tutto viene riconcepito ma in sovrapposizione, mentre al momento ci sono sì pezzi di giardino ma l’area è caratterizzata soprattutto dai parcheggi”.

Michel Desvigne propone di sviluppare la piazza giardino come un grande rettangolo, contando sulla lunghezza del tratto che va da largo Agostino Casati a via Porta Ronca e di inserire accanto al verde una fontana lineare parallela al municipio: “Questa parte di città va ricucita. Si deve sempre provare a ragionare sulla lunghezza e qui vogliamo sfruttare la bellezza di questa lunga prospettiva. Il giardino, così, diventa il centro di una piazza in cui ritrovarsi. A poco a poco abbiamo trovato la proporzione. La semplicità del progetto non è minimalismo o povertà ma rigore. In Italia spesso la bellezza nell’architettura degli spazi pubblici è data dalle proporzioni, qui non si trattava di riempire le attese ma di controllare la composizione. Credo che abbiamo trovato il giusto equilibrio con questa linea che si abbina a nuove alberature. L’idea dell’ibrido nasce con il campus delle università americane e in Europa si sviluppa dagli anni Ottanta. E’ un processo lento: piazza Visconti è il posto giusto per applicarlo, c’era già ma daremo la giusta ampiezza con nuovi alberi che saranno la facciata di un giardino visto dalla piazza”.

Sul tema viabilità è intervenuta l’assessora alla Mobilità Valentina Giro: “La nuova piazza Visconti sarà un luogo per le persone, dove trovare ristoro tra acqua e alberi – ha chiarito – Un cambio importante rispetto allo stato delle cose, dove la maggior parte dello spazio è occupata da auto in sosta o di passaggio. Prima di validare il progetto abbiamo verificato l’impatto della chiusura della piazza con rilievi di traffico e simulazioni affidate a uno studio di ingegneria dei trasporti. Dati alla mano, la chiusura della piazza è sostenibile. A partire da questo primo studio ci stiamo muovendo per rivedere la viabilità complessiva della città con la redazione del Piano generale del traffico urbano. L’obiettivo è migliorare quegli snodi critici non solo vicino al centro, ma anche nelle frazioni e quartieri esterni, così da migliorare la viabilità nel suo insieme. Oltre al PGTU, stiamo lavorando al Piano della mobilità sostenibile per costruire una visione di insieme e migliorare le cose per tutti coloro che si muovono in città, a piedi, in bici o con il trasporto pubblico. La piazza, cuore della città, è l’inizio di un percorso di revisione della mobilità cittadina che porteremo avanti nei prossimi anni”.