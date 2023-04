TRIENNALE MILANO – Appuntamenti dal 2 al 7 maggio

GLI APPUNTAMENTI DI TRIENNALE MILANO

2 – 7 maggio

2 maggio

18.00–19.00; 19.00–20.00; 20.00–21.00; 21.00–22.00 Installazione | Senza Titolo

In prima assoluta una nuova produzione del Grand Invité 2021-2024 di Triennale Milano, commissionata per il centenario dell’istituzione, che nasce nel maggio 1923 alla Villa Reale di Monza come Biennale delle arti decorative. Senza Titolo si presenta come un’installazione performativa ideata su misura da Romeo Castellucci per il Salone d’Onore di Triennale. Questo ambiente maestoso e austero si trasforma in uno spazio-tempo altro, in un immenso limbo immacolato. Una dimora per gli interpreti e per il loro movimento reiterato, come un gesto primitivo che parte dai corpi per diventare suono, avvertimento, preghiera ancestrale.

21.00 FOG Festival | Spirit Exit Live

Su una linea del tempo che sfuma il confine tra ieri e oggi, grandi figure femminili del passato ispirano sonorità post-umane e melodie sperimentali: una musica mistica fatta di sintetizzatori e voci che spinge alla scoperta del proprio mondo interiore. Caterina Barbieri – artista dal background internazionale che esplora gli effetti psico-fisici del suono tra estasi e allucinazioni temporali – presenta il suo ultimo album Spirit Exit. Trovando ispirazione nelle suggestioni di Santa Teresa d’Avila, Rosi Braidotti, Emily Dickinson e altre donne dalla forza visionaria, in grado di aprire squarci cosmici sulla propria interiorità, le tracce di Caterina Barbieri varcano la soglia di una dimensione ultraterrena in uno stato di costante ascensione.

3 maggio

10.00 Triennale Radio Show

Proseguono gli appuntamenti radiofonici in collaborazione con Radio Raheem. Host della trasmissione Damiano Gullì, curatore per Arte contemporanea e Public program di Triennale Milano.

18.00–19.00; 19.00–20.00; 20.00–21.00; 21.00–22.00 Installazione | Senza Titolo

20.30 FOG Festival | Un’andatura un po’ storta ed esuberante. Emersione n. 1

Presso Il Lazzaretto

“Protect me from what I want”. Un’enorme scritta al neon che Antonio Tagliarini – artista associato di Triennale Milano Teatro – ha incontrato su un grattacielo in un viaggio che gli ha cambiato la vita. Era un’opera dell’artista concettuale Jenny Holzer. Fino a che punto riusciamo a seguire ciò che desideriamo davvero? E perché a volte ciò che desideriamo ci porta all’annientamento? Debutta a FOG Un’andatura un po’ storta ed esuberante, lavoro che rappresenta una prima emersione di un nuovo percorso di ricerca di Antonio Tagliarini. Al centro: l’umano, la sua opacità, il mistero, il non detto, la follia, il proibito, l’imprevedibile. Uno spettacolo che innesca un cortocircuito sulla realtà, in un dialogo costante tra finzione e autobiografia, in cui tutto potrebbe essere vero o inventato.

4 maggio

10.00 Laboratorio | Dance Well – Ricerca e movimento per il Parkinson

Triennale Milano presenta Dance Well: un’iniziativa per promuovere la pratica della danza contemporanea in spazi museali e contesti artistici, che si rivolge principalmente, ma non esclusivamente, a persone che vivono con il Parkinson. Le classi si tengono tutti i giovedì mattina fino alla fine dell’anno. La partecipazione è aperta a tutti.

18.00–19.00; 19.00–20.00; 20.00–21.00

Installazione | Senza Titolo

20.30 FOG Festival | Un’andatura un po’ storta ed esuberante. Emersione n. 1

Presso Il Lazzaretto

5 maggio

18.00–19.00; 19.00–20.00; 20.00–21.00; 21.00–22.00 Installazione | Senza Titolo

19.30 FOG Festival | DIPTYCH. The Missing Door and The Lost Room

Un incontro romantico in una camera d’albergo, un dramma che si consuma tra le pareti di un salotto borghese: in un intrico di porte e scenari, danza e teatro danno forma a narrazioni frammentate e atmosfere da thriller psicologico. La compagnia belga Peeping Tom, tra le più visionarie della scena internazionale, sfuma il confine tra realtà e finzione animando un dramma disturbante, tra stanze che celano inganni e trame misteriose. In un cinematografico susseguirsi di scene dalle tinte noir, marchio di fabbrica della compagnia, figure ambigue si muovono acrobatiche e convulse, come pedine in mano a forze sconosciute, esponendo i caratteri più crudi dell’animo umano.

Dopo lo spettacolo del 5 maggio, sul palco, ci sarà un incontro con la compagnia Peeping Tom, che presenterà il suo lavoro e la sua ricerca artistica, moderato da Maddalena Giovannelli.

6 maggio

15.00–16.00; 16.00–17.00; 18.00–19.00; 19.00–20.00; 20.00–21.00; 21.00–22.00

Installazione | Senza Titolo

15.30 Laboratorio | Bamboo Building

Un’attività che coinvolge famiglie e bambini nella costruzione di strutture e piccoli villaggi in bambù. La tecnica utilizzata, quella della cupola geodetica ideata da Richard Buckminster Fuller e portata da lui in Triennale in occasione della X Esposizione Internazionale nel 1954, permetterà di creare infinite composizioni di piccole abitazioni sostenibili, combinando bastoni di bambù in forme sempre nuove.

16.00 FOG Festival | DIPTYCH. The Missing Door and The Lost Room

7 maggio

15.30 Laboratorio | Bamboo Building

16.00–17.00; 17.00–18.00; 18.00–19.00; 19.00–20.00 Installazione | Senza Titolo

