Presentazione del film-intervista “Ermanno Olmi. Il primo sguardo”. Un omaggio di Milano a cinque anni dalla scomparsa

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 maggio 2023 – Lunedì 8 maggio alle 20.45, presso l’Auditorium San Fedele si terrà l’anteprima nazionale del film-intervista “Ermanno Olmi. Il primo sguardo” di Marco Manzoni. Un omaggio di Milano a cinque anni dalla scomparsa del grande regista.

Alla serata interverranno: il Sindaco di Milano Beppe Sala, il Presidente della Fondazione BPM Umberto Ambrosoli, il Presidente Fondazione Culturale Ambrosianeum Marco Garzonio, la figlia Betta Olmi, la Vice Sindaco Anna Scavuzzo e l’autore e regista del film-intervista Marco Manzoni.

In questa appassionata e inedita conversazione, Olmi parla dei valori che hanno ispirato i suoi film e di alcuni momenti particolarmente intensi della sua vita. Il fiume come metafora dell’esistenza, la ricerca tenace di una spiritualità autentica, l’esperienza della malattia, il sentirsi fratelli con Federico Fellini, il senso del lavoro ai giorni nostri, la speranza nelle nuove generazioni per salvare il pianeta che ci ospita. Una testimonianza ricca di umanità e di poesia.

Per il trailer : https://vimeo.com/814232198/c4cc2fb9c8

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Redazione