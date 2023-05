PRIMO MAGGIO, ROGGIANI (PD): IN PIAZZA PER DIRITTI E SALARIO MINIMO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 maggio 2023 – “Davanti a un governo sordo alle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori, dei sindacati e degli enti locali, questo Primo Maggio abbiamo riportato in corteo la nostra battaglia per il salario minimo. Mentre la destra a Roma taglia sul welfare calpestando l’unico strumento, che poteva e doveva essere migliorato ma non demolito, e promuove contratti a termine anziché stabilità, sicurezza e certezza, noi continuiamo a chiedere a gran voce l’approvazione del salario minimo, una misura giusta ed essenziale per un Paese fondato sul lavoro. La nostra battaglia per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori continua”. Così la deputata e segretaria del Pd Milano Silvia Roggiani.

Redazione