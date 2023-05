BCC Milano: l’Assemblea dei soci approva all’unanimità il bilancio d’esercizio 2022 con l’utile più alto della sua storia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 maggio 2023 – Domenica 30 aprile a Carugate, l’Assemblea generale dei soci di BCC Milano, è tornata a riunirsi in presenza dopo tre anni nei quali si era svolta per procura, con il sistema del rappresentante designato, a causa delle restrizioni sanitarie. L’Assemblea, costituita con la presenza di 575 soci (497 in proprio e 78 per delega), ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio 2022 che si è chiuso con un utile netto di 43 milioni di euro, il più alto della storia della Banca. Tra gli altri punti affrontati, l’Assemblea ha deliberato le nuove politiche di remunerazione e incentivazione.

Siamo consapevoli della straordinarietà della situazione in cui questo risultato economico è stato prodotto – ha dichiarato nel suo intervento il Direttore Generale Giorgio Beretta – si tratta comunque di una conferma della bontà della strategia tracciata in questi anni, intrapresa con l’appoggio dei soci, contrassegnata da operazioni di fusione con altre consorelle. I numeri di conto economico non sono l’unico indicatore per una banca cooperativa, ma consentono di esprimere viva soddisfazione per il lavoro svolto e sono un primo riconoscimento per i sacrifici fatti a beneficio innanzitutto dei soci e delle comunità dove BCC Milano opera.

L’Assemblea dei soci è stata l’occasione per dare il via alle celebrazioni del 70° anniversario di fondazione della Banca che ha iniziato la sua attività come Cassa Rurale ed Artigiana di Carugate il 19 settembre 1953. Si tratta di un traguardo importante per la Banca, per le comunità nelle quali opera e per il movimento cooperativo in Lombardia.

Stiamo preparando un ricco calendario di eventi che coinvolgeranno anche le Istituzioni e il territorio – ha spiegato il Presidente Giuseppe Maino – Gli appuntamenti si svolgeranno in tutto il territorio di operatività, da Milano a Bergamo, e dureranno per un anno intero sino alla prossima Assemblea del 2024. Celebriamo questo traguardo con lo sguardo rivolto al futuro della nostra cooperativa, dei nostri soci, clienti e collaboratori e dei territori nei quali esprimiamo il nostro valore mutualistico e sociale.

Il palinsesto degli eventi sarà presentato e aggiornato in una sezione dedicata all’anniversario nel sito web della Banca (www.bccmilano.it).

Nel corso dell’Assemblea sono stati anche premiati i 56 soci che negli ultimi cinque anni hanno raggiunto i 50 anni di appartenenza alla compagine sociale della Banca, un traguardo che certifica una forte condivisione dei valori cooperativi.

Lo spirito di appartenenza dimostrato dai soci cooperatori che abbiamo premiato – ha concluso il Presidente Maino – racchiude il segreto di questi 70 anni di crescita coerente e costante della Banca, divenuta punto di riferimento come cooperativa al servizio delle comunità locali e come azienda di credito al servizio di famiglie e imprese.

Redazione