Corsico. Centri estivi: iscrizioni dall’8 al 21 maggio

Corsico (3 maggio 2023) – Si apriranno l’8 per chiudersi il 21 maggio le iscrizioni all’edizione 2023 dei centri estivi, organizzati dall’amministrazione comunale in collaborazione, per il secondo anno, con le parrocchie Sant’Antonio di Padova, Santi Pietro e Paolo, Spirito Santo e Sant’Adele. Complessivamente, l’Ente ha investito 290mila euro come contributo al servizio. Per la prima volta, dal 31 luglio all’8 settembre presso la scuola primaria Galilei è previsto sperimentalmente il centro estivo per 40 bambini e bambine che frequentano elementari e medie.

Varie le altre novità rispetto all’edizione 2022, che ha fatto registrare l’iscrizione di circa mille bambini dai 7 ai 13 anni in sette settimane di servizio, due in più del 2021. Al costo contenuto di 3 euro al giorno, verrà servito un pasto completo con primo, secondo, contorno e frutta; inoltre, le iscrizioni saranno gestite direttamente dal Comune, online, accedendo dal sito istituzionale www.comune.corsico.mi.it con SPID o carta di identità elettronica.

«Quest’anno – spiega l’assessora a nidi e scuole Angela Crisafulli – abbiamo voluto garantire una maggiore attenzione ai bambini diversamente abili, chiedendo alle parrocchie corsi di formazione specifici per i volontari e il personale educativo e prevedendo un operatore qualificato per ogni bambino con grave handicap».

Rimane invariato dal 2022, invece, il costo di accesso ai centri estivi, che è di 30 euro a settimana (escluse le iniziative esterne e la mensa). Il servizio sarà aperto dal 12 giugno al 28 luglio per le attività gestite con gli oratori delle parrocchie di Santi Pietro e Paolo, Sant’Adele e Spirito Santo, dal 12 giugno al 7 luglio per quelle proposte con la parrocchia S. Antonio e dal 31 luglio all’8 settembre alla scuola primaria Galilei, dalle ore 8 alle 17.30 (con possibilità di anticipo orario dalle 7.30 e di posticipo orario fino alle 18).

«Abbiamo previsto di accogliere tutte le domande dei residenti di Corsico – aggiunge l’assessora Crisafulli – mentre quelle provenienti da fuori comune verranno accettate solo qualora ci saranno posti disponibili».

I centri estivi saranno presentati a tutte le famiglie interessate domenica 6 maggio alle ore 10.30, nel teatro comunale di via Verdi.

