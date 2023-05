Mobilitazione Comitato Referendum x San Siro dopo le dichiarazioni di Beppe Sala

(mi-lorenteggio.com) Milano 3 maggio 2023 – “Noi, agli incontri con i Garanti ci andremo accompagnati dalle ragioni della democrazia e dell’interesse pubblico”

Così la prima reazione dei Portavoce del Comitato referendario per San Siro, alle dichiarazioni senza remore del Sindaco di Milano che si mette al servizio degli interessi privati dei proprietari di Inter e Milan nell’organizzazione di un incontro con i garanti e la Soprintendenza, minandone la credibilità in un imbarazzante tentativo di condizionarne l’oponione.

Beppe Sala manifesta, ormai in modo trasparente e senza pudore, la sua contrarietà agli esiti sia del Dibattito Pubblico sia del ricorso al Tribunale Civile che ha riconosciuto ai cittadini il diritto di esprimersi in una consultazione pubblica e anche alle funzioni della Soprintendenza che considera un ostacolo alle sue mire decisionistiche.

Un supporto che, riprendendo le sue parole, non ha mai offerto a tutto coloro che si permettono di esprimere dubbi e perplessità su questa operazione.

Per questa ragione il Comitato Referendario si farà promotore di una mobilitazione attiva e partecipata a questa “trasparente” discesa in campo del Sindaco che, finalmente, scopre tutte le sue carte presentandosi a fianco delle squadre.

Comitato Referendum x San Siro

I portavoce

Anna Camposampiero

Andrea Bonessa

Mario di Benedetto

Keivan Motavalli

Giovanni Accroglianò