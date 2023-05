TRIBUTI. ENTRO IL 30 SETTEMBRE SI PUÒ ADERIRE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE, SUL SITO DEL COMUNE DISPONIBILI INFORMAZIONI E MODULISTICA 

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 maggio 2023 – Sono disponibili sul sito del Comune di Milano le informazioni e la modulistica per aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie introdotta dalla Legge Finanziaria 2023.

La misura riguarda le liti pendenti con il Comune di Milano, in ogni grado e stato di giudizio e non passate in giudicato, riguardo al pagamento di tributi locali come Imu, Tasi, tassa sui rifiuti, imposta sulla pubblicità.

Aderendo alla agevolazione, il contribuente può chiudere il contenzioso versando solamente il tributo dovuto, interamente o con uno sconto percentuale in base allo stato e al grado della controversia.

L’agevolazione può essere applicata nei casi in cui il ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune di Milano entro il 1° gennaio 2023. La domanda deve essere presentata entro il 30 settembre 2023, insieme con la ricevuta di versamento, inviandola tramite Posta Certificata (PEC) all’indirizzo contenziosotributario@postacert.comune.milano.it, presentandola su appuntamento all’ufficio Protocollo Bilancio e Riscossione, oppure spedendola con raccomandata A/R a Comune di Milano – Area Incassi e riscossione volontaria – Unità Contenzioso tributario.

Alla pagina https://www.comune.milano.it/servizi/definizione-agevolata-delle-liti-fiscali-pendenti sono pubblicate tutte le indicazioni sulle modalità di presentazione e di versamento, sugli atti definibili e sul calcolo dell’importo dovuto.

La legge di Bilancio dello Stato ha previsto per ogni Comune la possibilità di stabilire se applicare la definizione agevolata alle controversie aperte davanti al competente giudice tributario. La scelta è stata approvata dal Consiglio comunale di Milano il 23 marzo scorso con il relativo Regolamento, su proposta dell’assessore al Bilancio e Patrimonio, Emmanuel Conte.