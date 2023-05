Siccità. Consorzio Est Sesia incontro con Regione Lombardia e Regione Piemonte

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 maggio 2023 – Le recenti piogge hanno determinato disponibilità idriche che permettono di soddisfare le esigenze colturali di questo periodo. Di conseguenza, non è necessario, per ora, applicare il Regolamento approvato dall’Assemblea del 4 aprile u.s. per fronteggiare una possibile emergenza idrica.

Nella riunione avvenuta ieri, 3 maggio, presso la sala Giunta Regionale a Torino, è stato esposto dettagliatamente, e motivato tecnicamente, il Regolamento, alla presenza del Presidente Cirio, degli Assessori Marnati e Protopapa di Regione Piemonte, degli Assessori Beduschi e Maione di Regione Lombardia, e dei rispettivi staff tecnici, che hanno potuto apprezzare la complessità della materia, suggerendo di redigere una nota esplicativa che riassumesse le spiegazioni fornite in quella sede e sospendendo l’iniziativa di valutazione di un eventuale ricorso al TAR da parte di Regione Piemonte.

Si ritiene molto positiva la collaborazione offerta dalle due Regione istituendo una cabina di regia che consentirà una pronta risposta alle esigenze del territorio man mano che si presenteranno.

Le spiegazioni fornite e la nota esplicativa predisposta dal Consorzio verranno esposte dal Presidente Cirio, con l’ausilio del Regolatore e dei tecnici di Est Sesia, in un prossimo incontro che il Presidente stesso indirà con gli agricoltori novaresi.