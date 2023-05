Aggressione Conte, la solidarietà del Movimento Cinque Stelle Lombardia

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 5 maggio 2023 – «I Consiglieri regionali del Movimento Cinque Stelle esprimono la propria solidarietà al Presidente Giuseppe Conte vittima oggi pomeriggio di una vile aggressione. Le norme adottate in pandemia hanno dato la possibilità di salvare vite, evitando il decesso di migliaia di persone. Così come i sostegni e i ristori messi a disposizione dal Governo Conte hanno rappresentato per cittadini e imprese un ancora di salvataggio, durante la più grande crisi mondiale dal dopoguerra ad oggi. L’episodio di oggi è la conferma di ciò che sarebbe potuto accadere al nostro Paese, se nel pieno della crisi chi aveva il compito di assumere decisioni quanto mai difficili si fosse lasciato influenzare dai professionisti del senno del poi o peggio dai detentori di soluzioni semplicistiche e presunte ottuse verità» così in una nota i Consiglieri regionali del Movimento Cinque Stelle Lombardia: Paola Pizzighini, Paola Pollini e Nicola Di Marco.