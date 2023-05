COPPA DEL MONDO ARRAMPICATA: IN INDONESIA SFIDA GLOBALE ALL’ULTIMO CENTE-SIMO!

(mi-lorenteggio.com) Milanok, 5 maggio 2023 – Per la Federclimbing italiana si avvicina un week end di gare ad alto tasso adrenalinico: a Giacarta andrà in scena la seconda tappa di Coppa del Mondo Speed, mentre a Graz si terrà la terza ed ultima tappa di Coppa Europa Giovanile Boulder.

Nella scenografica cornice del downtown della capitale dell’Indonesia, la nazione del più veloce climber al mondo (lo stratosferico Veddriq Leonardo, autore di un eccezionale 4”90 sette giorni fa a Seul nella prima tappa iridata) sui 15 metri verticali sarà una nuova sfida testa a testa fino all’ultimo centesimo fra i migliori sprinter del mondo.

Gli azzurri, che hanno già ottenuto dei buoni piazzamenti, non sono però soddisfatti. L’Italia punta nella ribalta internazionale ad arrivare più in alto e il più veloce possibile, con il neoprimatista europeo Matteo Zurloni (Fiamme Oro Moena) autore nell’esordio in Corea di un ottimo 5,23” nelle qualifiche, dalla IFSC validato come nuovo record continentale dopo il primato italiano di 5.04”. Con lui anche l’olimpionico Ludovico Fossali (Centro Sportivo Esercito) è accreditato di crono sotto i 5,07”.

Un compatto tifo tricolore anche per Giulia Randi (Centro Sportivo Esercito), Beatrice Colli, Gianluca Zodda (entrambi di Fiamme Oro Moena) e Alessandro Boulos (Gruppo Rocciatori Piaz).

Sabato 6 maggio alle ore 13,15 le qualificazioni, domenica 7 alle ore 15,00 (ore italiane) tutti collegati su Eurosport per la finale.

Ma l’avventura azzurra di questo weekend non termina qui. In Austria si svolgerà infatti la terza e ultima tappa di Coppa Europa Giovanile di Boulder, appuntamento su cui viene posta molta attenzione, poichè decreterà i vincitori del trofeo continentale U16, U18 e U20 della specialità di arrampicata senza imbragatura sui blocchi.

Nella categoria U16 grande attesa per il quindicenne pinerolese Matteo Reusa (ASD Kuota 8.10), dopo i due impeccabili ori conquistati nelle prime tappe europee in Portogallo e Lituania. Un ulteriore ottimo piazzamento a Graz gli varrebbe la conquista della Coppa Europa di specialità.

Fiducia italiana anche su tanti altri azzurrini, che si sono fatti notare nelle precedenti tappe di Soure e Kaunas. Tra loro Luca Boldrini (Deva Wall ASD APS), Salvatore Niccolò Antony (Gollum Climbing Academy), Leonie Hofer (AVS Passeier), Bettina Dorfmann (AVS Brixen) e Giulia Previtali (Climberg ASD Bergamo).

Il programma di gara prevede per venerdì 5 Maggio alle ore 17,00 le qualificazioni U16 maschili e femminili. Sabato 6 maggio dalle ore 8,30 alle ore 13,00 si svolgeranno le qualificazioni U20, a cui seguiranno le qualificazioni U18 fino alle ore 19,00, mentre a partire dalle ore 20,30 si svolgerà la tanto attesa finale U16.

Al termine della competizione si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori della tappa odierna, ma verrà anche premiato il trionfatore generale della Coppa Europa Boulder Giovanile U16.

Domenica 7 maggio sarà un’altra giornata densa di emozioni: alle ore 10 partiranno le finali U20 maschili e femminili, alle ore 12,00 le finali U18. Anche in questo caso la cerimonia di premiazione celebrerà i vincitori sia della tappa austriaca sia della intera Coppa Europa Boulder Giovanile per le categorie U18 e U20.