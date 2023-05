Il Mugello ha ospitato il primo appuntamento dell’Alfa Revival Cup 2023

(mi-lorenteggio.com) Firenze, 5 maggio 2023 – Nella prima uscita del campionato Youngtimer Cup si è visto uno spettacolo divertente, con piloti che in pista non si risparmiano, ma che scesi dalle loro vetture affrontano con il massimo fair play il paddock, godendosi l’essenza di questi eventi.

Il leitmotiv del weekend è il confronto tra diversi stili di auto da corsa. Da una parte c’è la Marcos Mantis; una classica british con un telaio costruito alla fine degli anni Novanta a cui era stato abbinato un poderoso motore Ford Mustang Cobra da 4.600cc. Ne era scaturito un progetto di auto da corsa dura e pura, tutta cofano con ben 360cv e qualche difetto, mai nascosto dal costruttore, per esaltare le doti dei piloti veri.

A questa si sono opposte le tedesche BMW M3, sia in versione gruppo N che nella versione più elaborata per il VLN, e la Porsche 911 in versione Carrera Cup.

Alla bellissima sfida tra le trazioni posteriori si è aggiunta l’italianissima Alfa Romeo con le 156 GTA e 147 Cup che hanno ben rappresentato i modelli a trazione anteriore.

Il Calendario

28-29 Aprile – Mugello Circuit

9-10 Giugno – Red Bull Ring

9-10 Settembre – Autodromo Vallelunga

21-22 Ottobre – Misano World Circuit

Il Format

1 sessione di prove libere da 25′

2 sessioni di qualifiche da 20′

2 gare da 20′