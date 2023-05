In arrivo € 1,2 MLN destinati alla ricerca del Policlinico di Milano; approvato il bilancio 2022 della Fondazione Patrimonio Ca’ Granda

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 maggio 2023 – Il Cda della Fondazione Patrimonio Ca’ Granda, presieduto da Marco Giachetti, ha approvato all’unanimità il Bilancio 2022, presentato dal Direttore generale Achille Lanzarini, con un avanzo di esercizio di 1.469.611 euro, in crescita del 10% sull’anno precedente.

Nella stessa seduta, il Cda ha deliberato un nuovo contributo al Policlinico di Milano di € 1,2 milioni, in crescita del 20% rispetto all’anno precedente, garantendo nuove e sempre maggiori risorse ai progetti di ricerca scientifica, umanizzazione delle cure e tutela dei beni culturali promossi dall’Ospedale.

Nel corso dell’esercizio 2022, la precedente assegnazione di € 1 milione destinata dalla Fondazione Patrimonio Ca’ Granda è stata impiegata al Policlinico nei seguenti progetti:

Ricerca Scientifica ( € 650mila ): acquisto di attrezzature tecnologiche per la ricerca e lo sviluppo di nuove terapie;

( ): acquisto di attrezzature tecnologiche per la ricerca e lo sviluppo di nuove terapie; Umanizzazione delle Cure ( € 150mila ): creazione di ambienti di cura accoglienti per i bambini emofilici, per i neonati con le loro famiglie e per i pazienti con disturbi mentali;

( ): creazione di ambienti di cura accoglienti per i bambini emofilici, per i neonati con le loro famiglie e per i pazienti con disturbi mentali; Tutela dei Beni Culturali (€ 200mila): intervento di restauro dell’Archivio Storico risalente al XVII secolo.

La funzione sociale della Fondazione Patrimonio Ca’ Granda non si esaurisce nella “sola” missione a sostegno del Policlinico, ma anche nell’attività di gestione del patrimonio agricolo volta a garantire un uso sostenibile delle risorse ambientali e la loro conservazione per le generazioni future.

Infatti, nel corso dell’esercizio precedente, sono stati realizzati a questo scopo numerosi progetti, tra cui:

Suoli Sani : programma di analisi della qualità fisica, chimica e biologica che ha interessato una SAU (superficie agricola utilizzata) di oltre 55 milioni di m 2 ;

: programma di analisi della qualità fisica, chimica e biologica che ha interessato una SAU (superficie agricola utilizzata) di oltre 55 milioni di m ; Risparmio idrico: mappatura e digitalizzazionedell’intero reticolo irriguo distribuito su una superficie territoriale di 85 milioni di m 2 ;

mappatura e digitalizzazionedell’intero reticolo irriguo distribuito su una superficie territoriale di 85 milioni di m ; Accademia Ca’ Granda : corsi di formazione gratuiti per gli agricoltori lombardi con un indice di gradimento del 92%;

: corsi di formazione gratuiti per gli agricoltori lombardi con un indice di gradimento del 92%; Oasi Ca’ Granda: 70 eventi per offrire la possibilità di conoscere il patrimonio e la storia della Ca’ Granda, vivendo esperienze uniche nella natura, cui hanno partecipato quasi 2.000 persone;

70 eventi per offrire la possibilità di conoscere il patrimonio e la storia della Ca’ Granda, vivendo esperienze uniche nella natura, cui hanno partecipato quasi 2.000 persone; Prodotti Ca’ Granda : lancio dello Yogurt Bio Ca’ Granda che insieme al latte e al riso permette a tutti di sostenere il Policlinico, con oltre 545mila confezioni vendute;

: lancio dello Yogurt Bio Ca’ Granda che insieme al latte e al riso permette a tutti di sostenere il Policlinico, con oltre 545mila confezioni vendute; Natura Ca’ Granda: programma di naturalizzazione che ha interessato oltre 16mila m2 di terreni, la messa a dimora di oltre 13mila piante e la realizzazione di numerose aree umide.

Una grande opera di valorizzazione sociale descritta dai media come best practice nazionale e raccontata nel Bilancio Sociale 2022, approvato contestualmente al Bilancio d’Esercizio, per condividere con tutti gli stakeholder strategia, attività, organizzazione, obiettivi e risultati finanziari e sociali.

Una responsabilità assunta con professionalità e passione dalle persone della Fondazione che nel 2022 ha ottenuto anche la certificazione Great Place To Work®, che riconosce le organizzazioni dove il personale si sente rispettato, coeso e orgoglioso del proprio lavoro.

Bilancio d’Esercizio e Bilancio Sociale sono disponibili sul sito della Fondazione al link: https://www.fondazionepatrimoniocagranda.it/chi-siamo/documenti-istituzionali/

Redazione