Powevolley Milano non molla: Gara 3 a Piacenza per allungare la serie

(Mi-lorenteggio.com) MILANO, 5 maggio 2023 – Ultima occasione per l’Allianz Powervolley Milano di prolungare il campionato e provare a conquistare il 3° posto che consentirebbe l’accesso in Champions League. Gara 3, infatti, si presenta così ai ragazzi di coach Piazza che scenderanno in campo domani sera alle ore 18:00 al PalaBanca di Piacenza.

Il severo 3-0 andato in scena all’Allianz Cloud mercoledì scorso ha decretato il successo dei piacentini che domani avranno il match ball per chiudere definitivamente i conti e staccare il pass per la Champions League. Se, da una parte, la rimonta dei meneghini si auspica complicata (sotto 2-0 nella serie di Finale 3° posto), dall’altra non è non è finita finchè l’ultimo pallone cadrà sul taraflex emiliano. In gara 2, infatti, Piano e compagni hanno dato segni di reazione contro la corazzata della Gas Sales, nonostante il risultato netto hanno reso la vita difficile agli uomini di Massimo Botti, i meneghini di Roberto Piazza hanno intenzione di lottare strenuamente fino all’ultimo pallone, consapevoli di avere i mezzi per tenere viva la serie e di poter violare un altro campo illustre dopo i successi centrati sui campi di Civitanova e Perugia.

DICHIARAZIONE

Roberto Piazza (Coach Allianz Powervolley Milano): «C’è in palio una Champions League, sono gare speciali in cui bisogna dare qualcosa in più, questa cosa in più che abbiamo sempre dato nei Quarti di Finale e in Semifinale. Piacenza è riuscita a dare le stesse cose che ha dato in Gara 3, in Gara 4 e in Gara 5 dei Quarti di Finale e delle Semifinali, dobbiamo essere bravi noi ora ad andare a Piacenza con lo stesso animo».

STATISTICHE

Il match Gas Sales Bluenergy Piacenza – Allianz Powervolley Milano sarà il confronto numero 12 tra le due società: 3 successi per Milano, 8 per Piacenza.

PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 precedenti – 2 in Regular Season (2 successi Piacenza)

PRECEDENTI NEI PLAY OFF: 2 precedenti – 2 in Finale Play Off 3° Posto (2 successi Piacenza)

EX

Luka Basic a Milano nel 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; Fabrizio Gironi a Milano nel 2018/2019, 2019/2020; Nicolò Hoffer a Milano nel 2018/2019, 2019/2020; Yuri Romanò a Milano nel 2021/2022

DIRETTA TV

Il match delle 18:00 Gas Sales Bluenergy Piacenza – Allianz Powervolley Milano sarà visibile in diretta su streaming sulla piattaforma OTT Volleyballworld.tv.

PROBABILI FORMAZIONI

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Brizard – Romanò, Caneschi – Simon, Lucarelli – Leal, Scanferla (L). All. Botti.

Allianz Powervolley Milano: Porro – Patry, Loser – Piano, Ishikawa– Mergarejo, Pesaresi (L). All. Piazza.

Arbitri: Florian Massimo, Cappello Gianluca (Turtù Marco)

Impianto: PalaBanca di Piacenza