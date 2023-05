Rescue to the School. All’IIS Falcone-Righi di Corsico la Croce Verde Trezzano ha formato all’uso del Defibrillatore 30 docenti e la Preside

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 5 maggio 2023 – Rescue to the School… un progetto di Croce Verde Trezzano rivolto alla diffusione didattica di manovre salvavita nelle scuole con la filosofia “Imparare a Rianimare… Ci Piace!”.

Nei giorni 3-4 maggio all’IIS Falcone-Righi di Corsico la Croce Verde Trezzano ha formato all’uso del Defibrillatore 30 docenti e la Preside.

Per quanto riguarda gli aspetti motivazionali, durante il focus group a fine giornata, è stata percepita all’unanimità la volontà di portare avanti la formazione anche verso gli studenti delle classi degli ultimi anni. In generale i docenti si sentono confortati dalla presenza degli istruttori di Croce Verde Trezzano e ritengono che anche gli alunni siano più motivati ad apprendere le tecniche salvavita insegnate nel corso.

Ce lo descrivono Aurora Crisafi e Alessandro Pasquini, due istruttori accreditati presso AREU Regione Lombardia e volontari di Croce Verde Trezzano, associazione di volontariato appartenente ad Anpas Lombardia.



E’ un percorso di formazione nelle scuole per diffondere tra i docenti e successivamente tra gli alunni la conoscenza delle manovre di RCP (Rianimazione Cardio Polmonare), l’uso del defibrillatore e la disostruzione delle vie aeree. Obiettivo principale è diffondere il più possibile la cultura della rianimazione precoce con l’uso del defibrillatore e supportare la scuola nel progettare e gestire percorsi di educazione alla disciplina del primo soccorso, addestrando un gruppo selezionato di docenti ed in seguito formare gli alunni delle classi 4

e 5 superiore.





APPROFONDIMENTO

Lo sapevi che…

➢ Ogni anno circa 60.000 persone in Italia sono colte da arresto cardiaco improvviso, non

necessariamente con patologia cardiaca nota.

➢ L’intervento tempestivo entro pochi minuti dall’arresto cardiaco aumenta sensibilmente le probabilità

di sopravvivenza (dopo nove minuti dall’arresto cardiaco se pratichi il massaggio cardiaco la

probabilità di sopravvivenza è del 30%, con l’uso del defibrillatore semiautomatico aumenta al 60%)

➢ Raramente i soccorsi avanzati (112-118) arrivano nei tempi necessari e quindi intervenire spetta alle

persone che stanno intorno alla vittima.

➢ Per imparare le manovre salvavita e l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico sono necessarie poche

ore di formazione.

La Legge 4 agosto 2021 n. 116 (art.1) prevede un programma pluriennale per la diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni con priorità per le scuole di ogni ordine e grado e per le università.



V. A.