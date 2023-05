BAREGGIO – PRESENTATA LA LISTA “LINDA COLOMBO SINDACO”

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 6 maggio 2023. Ieri sera alla Brughiera si è presentata la lista civica “Linda Colombo sindaco”, i cui candidati consiglieri a sostegno del sindaco uscente sono Davide Gatti, Alice Cerini, Davide Secci, Gianni Borgiotti, Ilaria Casolaro, Thomas Renda, Marco Gambarè, Mario Bartezaghi, Brunello Nisticò, Kimberly Capano e Lisa Bellintani. “La lista – ha spiegato il sindaco Linda Colombo – è formata da persone con voglia di fare, che hanno deciso di scendere in campo, presentando ognuno di loro un progetto specifico che è stato inserito nel programma elettorale, perché hanno apprezzato il lavoro svolto in questi anni dall’Amministrazione comunale e vogliono dare il loro contributo nel prossimo mandato per migliorare ancora Bareggio. Le loro competenze spaziano in diversi ambiti, dalla sanità al sociale, dalla scuola allo sport, e sono certa che sapranno portare un valore aggiunto e un ulteriore impulso all’azione amministrativa dei prossimi anni”.

V.A.