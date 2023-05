CESANO BOSCONE, SANFELICI (FDI): AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RECORD PERCHÉ I SOLDI DEI CITTADINI VENGONO SPESI MALE.

(Mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 6 maggio 2023 – “Il Comune – spiega Simona Sanfelici, capogruppo di Fratelli d’Italia – non è una società a scopo di lucro: le risorse che entrano (trasferimenti dallo Stato e dalla Regione, oneri e tasse) devono essere utilizzate per erogare servizi per la comunità.

Lo dice anche la nostra Costituzione quando introduce il principio del pareggio di bilancio.

A Cesano Boscone, la Giunta PD si vanta invece di avere ottenuto un risultato di amministrazione totale pari a 14 milioni di euro che, al netto di accantonamenti e vincoli, è disponibile per 3 milioni e 700 mila euro.

Avanzo che ogni anno viene incrementato di almeno un paio di milioni.

Per loro è un vanto, per noi non lo è.

Riteniamo che l’accumulo, da parte del Comune di Cesano Boscone, di un avanzo di amministrazione così elevato non rappresenti di certo un elemento di virtuosità, ma piuttosto il risultato di una gestione amministrativa inefficiente.

Troppe volte i cittadini si sono sentiti rispondere: “non ci sono soldi!”

I soldi ci sono, a questo punto ci viene il dubbio che vengano spesi male.”

Redazione