Powervolley Milano è quarta assoluta nel Campionato Italiano superlega Credem Banca

(mi-lorenteggio.com) PIACENZA, 6 maggio 2023 – L’Allianz Powervolley Milano cede 3-0 con i padroni di casa del PalaBanca di Piacenza. 25-19, 28-26, 25-21 i parziali di una gara difficile per la metà campo dei meneghini che non riescono ad allungare la serie della Finale Play Off 3° posto.

Parte bene Milano che si porta in vantaggio nel primo set 7-11, vantaggio che viene azzerato dai padroni di casa del PalaBanca che sul punteggio di 11-14 mettono a segno un parziale di 12-3 (23-17), il mix tra i tanti errori dei meneghini e la lucidità degli uomini di botti fa terminare la frazione 25-19 a favore degli emiliani. Nonostante le difficoltà iniziali, Piano e compagni riescono ad accumulare vantaggio nella seconda frazione, sembra in difficoltà Piacenza, ma con degli ottimi Lucarelli e Simon, la Gas Sales annulla il vantaggio lombardo chiudendo il set ai vantaggi 28-26. Inizia con il break Milano il terzo set, ma la situazione viene ancora capovolta dalla Gas Sales che con il doppio vantaggio procurato da Romanò scrive il monologo del set e del match chiudendo 25-21.

Lucida e decisa la squadra di coach Botti, contro una Milano che non si può dire che non ci abbia provato ma che ha sofferto questa serie pagando l’enorme spesa dei Play Off Scudetto. Ad ogni modo, a prescindere il risultato di stasera, Milano si porta a casa il quarto posto assoluto nel Campionato Italiano Superlega Credem Banca e di ritornano in Europa la prossima stagione per la CEV Cup.

DICHIARAZIONE

Yuki Ishikawa (Coach Allianz Powervolley Milano): «È una partita in cui non abbiamo fatto bene, purtroppo è andata così e ora la stagione è finita. Abbiamo fatto però una bellissima stagione e c’è rammarico perché sicuramente potevamo fare meglio e giocare meglio, ma sono comunque contento. Adesso devo andare a giocare in nazionale e poi ritorno qui. La prossima stagione dobbiamo fare ancora meglio, un po’ di più rispetto a quello che abbiamo fatto quest’anno».

CRONACA

Primo set:

Coach Piazza schiera in partenza il sestetto con Porro e Patry in diagonale, Ishikawa e Mergarejo in banda, Loser e Piano al centro e libero Pesaresi. Dall’altra parte della rete coach Botti sceglie Brizard-Romanò, Caneschi e Simon al centro, Lucarelli e Leal in banda e Scanferla libero. Break in partenza per i padroni di casa con Lucarelli (1-0), non lascia spazio Milano che recupera immediatamente con Patry (1-2). Doppio vantaggio per gli ospiti che approfittano dei due errori emiliani (3-5); poi Milano allunga costringendo all’errore gli schiacciatori di palla alta della Gas Sales (7-11). Cambio in seconda linea per Piazza che inserisce Ebaidpour su Mergarejo, ma nonostante la buona ricezione del martello iraniano la palla di Patry va out e Piacenza raggiunge i meneghini 13-14. Parziale di 6-0 per i padroni del PalaBanca, Milano si ferma a 14 e Piacenza avanza con il sorpasso, Patry non tocca il muro avversario e il punteggio si trasforma 18-14. Tanti errori nella metà campo ambrosiana, dall’altra la solidità di Brizard e compagni fa razzia di punti, 23-17 con l’ace di Romanò. Annulla il primo set point Loser su una buonissima ricezione di Pesaresi (24-18). Ma l’errore al servizio di Ishikawa consegna la prima frazione alla Gas Sales 25-19.

Secondo set:

Parte in salita anche il secondo set per l’Allianz che deve rincorrere Piacenza, un ottimo Loser consente ai suoi di rimanere attaccati al punteggio e con la sua palla corta conquista il 7-6. Milano non molla con Mergarejo che segna il punto del doppio vantaggio 9-11; poi Loser toglie le mani sull’attacco di Leal indovinando la mossa, la palla piacentina è out e Milano va al +3 (13-16). Piacenza però non lascia scappare gli uomini di Piazza e con Romanò ripristinano la parità a quota 19. Si procede punto a punto in questo finale di set, fino al servizio di Romanò che trova l’ace del 23-21. Jean Patry si prende la responsabilità su ricezione imprecisa di piacenza per mettere a segno il mani out di Brizard e agguantare il 23-23. Fa tutto Leal, si procura la possibilità di chiudere la frazione poi sbaglia il servizio rimandando l’esito ai vantaggi. Chiude Piacenza con il muro di Leal dopo essersi procurata 4 possibilità di chiudere la frazione, 28-26.

Terzo set:

Milano parte con una marcia in più, la pipe di Mergarejo segna l’1-3, poi allunga Ishikawa con l’attacco sulla riga 3-6. La situazione ritorna in equilibrio, Mergarejo per il 10 pari; situazione capovolta con Romanò che si prende il doppio vantaggio per i suoi, 13-11. Si porta a distanza di sicurezza Piacenza che capitalizza il +5 con i due ace consecutivi di Lucarelli (20-15), grande palla di Patry per provare ad accorciare (22-18). Lucarelli però vuole chiudere subito e firma la palla del 24-20, e l’errore di Ishikawa consegna il match a Piacenza, 25-21.

TABELLINO

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – ALLIANZ POWERVOLLEY MILANO: 3-0 (25-19, 28-26, 25-21)

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Recine, Gironi, Alonso, Brizard, Lucarelli 14, Leal 16, Scanferla (L), Simon 8, Romanò 16, Caneschi 3. N.e.: Basic, Hoffer (L), Cester, De Weijer. All. Botti.

Allianz Powervolley Milano: Mergarejo 7, Bonacchi, Vitelli, Fusaro, Loser 8, Patry 12, Piano 4, Ishikawa 3, Porro 4, Pesaresi (L), Ebadipour. N.e. Lawrence, Colombo (L). All. Piazza.

NOTE

Durata set: 28’, 33’, 26’. Durata totale: 1h e 27’.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: battute vincenti 6, battute sbagliate 20, muri 7, attacco 62%, 40% (25% perfette) in ricezione.

Allianz Powervolley Milano: battute vincenti 0, battute sbagliate 15, muri 3, attacco 46%, 39% (23% perfette) in ricezione.

Arbitri: Massimo Florian, Gianluca Cappello

Impianto: PalaBanca di Piacenza