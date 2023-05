REGNO UNITO, MATTEO FORTE: C’È ANCHE IL MUSICAL NELL’INCORONAZIONE DI RE CARLO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 maggio 2023 – “C’è anche un po’ di musical nell’incoronazione di re Carlo e della regina Camilla. Motivo d’orgoglio per chi ama questo genere di spettacolo e lo segue in tutte le sue forme di rappresentazione”. Lo dice Matteo Forte, amministratore delegato per l’Italia di Stage Entertainment e direttore dei teatri Nazionale e Lirico di Milano, evidenziando come tra i 12 pezzi commissionati per la cerimonia all’Abbazia di Westminster ce ne sia uno firmato da Andrew Lloyd Webber, importante autore di celebri musical rappresentati nel West End di Londra e a Broadway. “I successi di Stage Entertainment, leader internazionale nel settore del musical, partendo proprio dal teatro Nazionale di Milano – conclude Matteo Forte, che di recente ha lanciato anche la piattaforma social ‘heArt’ (www.heart-social.com) dedicata a ogni forma d’arte – sono certificati dai grandissimi risultati di pubblico che hanno ottenuto nelle ultime due stagioni ‘Pretty Woman’ e ‘Sister Act’, solo per citare show recenti. Che le note di uno dei ‘grandi maestri’ de musical siano entrate all’Abbazia di Westminster, dunque non può che farci piacere”.

Redazione