9 MAGGIO. DOMANI LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “NON DIMENTICARMI”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 maggio 2023 – Domani, lunedì 8 maggio, alle ore 11.30, in Sala Alessi a Palazzo Marino, l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi interverrà alla presentazione di “Non Dimenticarmi”, un monumento in piazza Fontana per ricordare tutte le vittime della strategia della tensione da piazza Fontana alla Stazione di Bologna.

L’incontro è organizzato dal Comitato “Non dimenticarmi”.



Partecipano: il Presidente del Comitato Non Dimenticarmi, Carlo Tombola; il Presidente dell’Associazione Piazza Fontana 12 dicembre 1969, Federico Sinicato; il Presidente dell’Associazione dei Caduti Strage di Piazza della Loggia, Manlio Milani; Roberto Castaldo, in rappresentanza dell’Associazione Familiari delle Vittime della Strage della Stazione di Bologna del 2 Agosto 1980; Claudia e Silvia Pinelli figlie di Giuseppe.



Presenti anche Roberto Cenati, Presidente dell’ANPI provinciale di Milano e Irene Pavlidi, del Consiglio Direttivo Comitato Non Dimenticarmi.



L’incontro sarà moderato da Luca Gibillini, Responsabile dei Rapporti istituzionali con la Città per il Gabinetto del Sindaco e dall’ideatore dell’opera Ferruccio Ascari.

