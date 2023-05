CASSINETTA. QUALE FUTURO PER L’AREA EX PROLOCO?

(Mi-lorenteggio.com) Cassinetta, 7 maggio 2023 – L’Amministrazione Comunale invita i cittadini, le associazioni e tutte le realtà presenti e che operano a Cassinetta di Lugagnano ad un incontro pubblico per avviare la progettazione partecipata dello spazio comunale di Via Trento. Tutti potranno avanzare proposte, suggerire idee, candidarsi ad un ruolo attivo per ridare vitalità e centralità ad uno spazio sociale pubblico molto importante per la cittadinanza e per il territorio.

ASSEMBLEA PUBBLICA

VENERDÌ 12 MAGGIO 2023

ORE 21

SALA CONSILIARE

PIAZZA NEGRI