FOOD POLICY. DOMANI AL VIA IL FORUM DEL CIBO, LA FOOD POLICY DI MILANO PER IL FUTURO DELLA CITTA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 maggio 2023 – Domani, lunedì 8 maggio, il Sindaco Giuseppe Sala aprirà alle ore 9.30, in viale Pasubio 5 presso la Fondazione Feltrinelli, il Forum del Cibo – la Food Policy di Milano per il futuro della città, oltre 30 eventi con 60 soggetti coinvolti, per parlare di politica alimentare di Milano.



L’evento di apertura, dal titolo ‘Cibo sano e sostenibile per il futuro della città: le proposte dei giovani per la Food Policy del Comune di Milano’, sarà un confronto a più voci sui temi dell’alimentazione sana e sostenibile, con un inquadramento sulle politiche avviate in questi anni in un dialogo fra enti e istituzioni pubbliche e private di primaria importanza sui temi della Food Policy di Milano e con un affondo particolare sul progetto europeo ‘Food Wave’ che sta coinvolgendo centinaia di giovani di Milano insieme a loro coetanei europei con esperienze, progetti e attività per costruire città più sostenibili.



Ad aprire i lavori insieme al Sindaco Sala, la Vicesindaco e assessore all’Istruzione con delega alla Food Policy Anna Scavuzzo e l’assessore alle Politiche giovanili Martina Riva.



Alle tavole rotonde e ai dibattiti del mattino prenderanno parte tra gli altri anche Massimiliano Tarantino, Direttore Fondazione Feltrinelli Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo, Monica Ramaioli, Direttore Generale Fondazione Umberto Veronesi.

Nel pomeriggio, a partire dalle 16.30 a Palazzo Marino, si svolgerà un Consiglio comunale per presentare a consigliere e consiglieri il Forum del Cibo 2023. Ospite della seduta, il Ministro Plenipotenziario Stefano Gatti, Inviato speciale per la Sicurezza alimentare del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Durante il dibattito saranno condivise le attività sviluppate dall’Italia nell’Europa e nel mondo anche in collaborazione con il MiIlan Urban Food Policy Pact.

Sarà possibile seguire la discussione mediante la diretta streaming sul canale youtube del Consiglio



A questo link il programma completo del Forum del Cibo

