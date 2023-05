Messaggio del Presidente Mattarella in occasione del XXV raduno dell’Associazione Nazionale Carabinieri

(Mi-lorenteggio.com) Roma, 7 maggio 2023 – Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Gen. CA. Libero Lo Sardo, il seguente messaggio:

«Nella ricorrenza del XXV raduno dell’Associazione nazionale Carabinieri rivolgo il mio omaggio ai caduti nell’adempimento del dovere e al Labaro dell’Associazione nazionale, simbolo di dedizione e amor patrio.

L’incontro fra Carabinieri in congedo e in servizio non è solo un’occasione per rinnovare i legami fra commilitoni, ma costituisce una opportunità per consolidare il rapporto con l’Arma e confermare la vicinanza alle esigenze della collettività.

All’Associazione nazionale esprimo l’apprezzamento per la costante opera compiuta a mantenere vivi i valori della Repubblica e diffondere, specialmente presso le giovani generazioni, la cultura della legalità.

Durante le fasi più acute dell’emergenza sanitaria, preziose sono state le iniziative di assistenza ai cittadini svolte al fianco dell’Arma in servizio, opera per la quale l’Associazione nazionale è stata insignita della Croce d’oro al merito dell’Arma dei Carabinieri.

Con questi sentimenti di stima giungano a tutti i presenti al raduno gli auguri più intensi per il pieno successo dell’evento, unitamente al mio caloroso saluto».

