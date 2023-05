Domenica 14 Maggio. POZZUOLO MARTESANA (MI) MOSTRA MERCATO DEL VINILE E CD PER HOBBISTI

(mi-lorenteggio.com) Pozzuolo Martesana, 8 maggio 2023. Domenica 14 MAGGIO siamo a POZZUOLO MARTESANA per la Mostra del Vinile e cd per HOBBISTI, C/O l’ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTISTIXCASO – VIA UMBERTO 1°, N.14.

Manifestazione organizzata dall’ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTISTIXCASO e dall’ASSOCIAZIONE CULTURALE ROCK PARADISE.

Parteciperanno espositori con MIGLIAIA DI DISCHI IN VINILE, CD, DVD.

POSSIBILITA’ DI RIFOCILLARSI, FARE COLAZIONE E PRANZARE PRESSO ARTISTIXCASO

AMPIO PARCHEGGIO GRATUITO NELLE VICINANZE, INGRESSO GRATUITO.

Orario per il pubblico dalle ore 10:00 alle ore 18:00.

POTRAI INOLTRE SCAMBIARE dischi e CD con gli espositori.

