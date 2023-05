FOOD POLICY. AL FORUM DEL CIBO APRONO ALLE VISITE GLI HUB ANTISPRECO. PRESENTATI I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 maggio 2023 – Oltre 290 tonnellate di cibo recuperate nel 2022 e oltre 48 tonnellate nei soli primi tre mesi del 2023: un modello di lotta allo spreco alimentare che si consolida e cresce.

Assolombarda ha oggi ospitato il momento di confronto e riflessione a più voci sulle azioni che insieme al Comune di Milano, Fondazione Cariplo e Politecnico di Milano vengono promosse negli Hub anti-spreco grazie all’impegno quotidiano di realtà del terzo settore e imprese.

“FoodPolicy e contrasto agli sprechi a Milano si coniugano in tanti progetti a partire dagli hub di quartiere: nel Forum del Cibo vogliamo farli conoscere di più, raccontarne i risultati, aprirli anche a visite delle scuole e dei cittadini – ha sottolineato la Vicesindaco e assessore all’Istruzione con delega alla Food Policy Anna Scavuzzo in apertura dell’evento -. Un lavoro di rete che fa la differenza e che proseguiamo con nuove idee per rispondere ai tanti e diversi bisogni che stanno emergendo”.

L’iniziativa degli Hub di quartiere è stata avviata nel 2019 dal Comune di Milano insieme a Fondazione Cariplo, Assolombarda e Politecnico di Milano, promuove il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari, con una rete territoriale di soggetti del terzo settore, che a loro volta destinano il cibo a persone e famiglie in difficoltà.

“La rete degli hub di quartiere rappresenta uno snodo fondamentale della food policy di Milano che ci ha permesso di raggiungere i cittadini, soprattutto i più fragili, aprendo un dialogo che va oltre il cibo ed entra in maniera capillare in contatto col territorio – ha sottolineato Carlo MangoDirettore Area Ricerca, Fondazione Cariplo -. Questa rete, riconosciuta anche a livello internazionale, rappresenta uno strumento di apertura ed interazione oltre i confini del nostro Paese”.

Negli hub sono state sviluppate collaborazioni virtuose che realizzano una proposta sociale nei quartieri, coinvolgendo tante e diverse esperienze e sensibilità.

L’iniziativa Foody Zero Sprechi, all’interno del mercato agroalimentare di Milano, ha coinvolto circa 60 grossisti, attraverso il progetto Valore, promosso da Fondazione Cariplo in collaborazione con Sogemi e Comune di Milano, insieme anche a Eco dalle Città e Caritas Ambrosiana attive presso il mercato.

“Per superare la crisi e favorire la crescita, dobbiamo continuare a ‘fare sistema’ ed estendere ulteriormente la rete degli hub di quartiere contro lo spreco alimentare – ha dichiarato Alessandro Scarabelli, direttore generale di Assolombarda -. Il network, in questi anni, ha raggiunto importanti traguardi grazie a un prezioso lavoro di squadra, di stampo tipicamente ambrosiano, tra istituzioni, università, fondazioni, associazioni e imprese. Ma possiamo fare ancora di più: in quest’ottica abbiamo dato vita al marchio ‘Zerosprechi Hub’, un brand creato pro bono dal gruppo Armando Testa che sarà riconosciuto ai donatori di eccedenze e, più in generale, ai sostenitori dell’iniziativa affinché possano valorizzare la propria adesione come una buona pratica che nasce nel nostro territorio. Come Assolombarda, continueremo dal canto nostro a fare ancora la nostra parte per promuovere il progetto, facendoci portavoce di una economia che sappia bilanciare le necessarie aspirazioni di sviluppo con una sentita responsabilità verso l’umanità e l’ambiente che ci circonda”.

Nel corso nel 2022 nei quattro Hub contro lo spreco alimentare attivi a Milano (Isola, Gallaratese, Lambrate e Centro, quest’ultimo inaugurato lo scorso settembre), sono state raccolte oltre 177 tonnellate da 12 insegne di supermercati, raggiungendo oltre 3500 famiglie (dati: Osservatorio Food Sustainability del Politecnico di Milano). A queste si aggiungono altre 120 tonnellate di eccedenze di cibo recuperate da Recup e Banco Alimentare della Lombardia, raccolte nel quinto l’Hub Foody Zero sprechi presente all’interno del mercato Agroalimentare Sogemi di Milano fonte (dati: Università degli studi di Milano), arrivando quindi a contare oltre 290 tonnellate di cibo recuperato nel corso del 2022.

Nei soli primi tre mesi del 2023, nei quattro Hub di Isola, Gallaratese, Lambrate e Centro, sono già state raccolte e donate 48 tonnellate di cibo per oltre 97mila pasti equivalenti.

“Siamo orgogliosi di raccontare i risultati di una grande storia, quella degli Hub di Quartiere contro lo spreco alimentare a Milano, un progetto frutto di un percorso pluriennale di collaborazione e di continua innovazione sociale – ha sottolineato Alessandro Perego, Vicerettore allo Sviluppo Sostenibile e Impatto, Politecnico di Milano -. Il sistema di coinvolgimento di partner sia pubblici che privati ha consentito negli anni di passare attraverso una prima fase di sperimentazione, seguita da una fase di consolidamento e riconfigurazione delle attività progettuali in risposta alla pandemia e, infine, di espansione e scalabilità del modello hub, arricchendosi di nuovi partner, risorse e una pluralità di servizi a beneficio delle persone in stato di bisogno. In questo contesto, il Politecnico di Milano, grazie alla continua interazione con i soggetti coinvolti nella rete, ha dato, e continuerà a dare, il suo contributo come partner promotore, che é responsabile del sistema di misurazione e monitoraggio degli impatti del progetto, aspetto fondamentale per poter identificare le criticità e adottare le opportune soluzioni necessarie a limitare lo spreco alimentare e l’insicurezza alimentare”.

I partner degli Hub di Quartiere

Enti sostenitori: Progamma QuBi, Fondazione Milan, Banca di Credito Cooperativo di Milano e Fondazione Snam.

Enti gestori: Banco Alimentare della Lombardia, Terre des Homme Italia, Ibva Solidando.

Hub Foody Zero sprechi: Sogemi, Fondazione Cariplo, Università degli studi di Milano, Banco Alimentare della Lombardia, Recup croce Rossa Opera, Eco dalle Città, Caritas Ambrosiana

Sponsor tecnici: Avis Milano, Number1 Logistics Group, SoDe social delivery, Croce Rossa Italiana – Comitato di MilanoLe insegne e le aziende coinvolte: Lidl, Bennet, Esselunga, Carrefour, Coop Lombardia, Il Gigante, Natura sì, Getir, Pam, Erbert, Conad, Glovo, Pellegrini e Siemens.