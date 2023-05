Sollevatori telescopici rotanti Magni TH: qualità e versatilità per diverse esigenze

Milano, 9 maggio 2023 – Tra gli strumenti maggiormente richiesti per la movimentazione in cantiere ci sono senza dubbio i sollevatori telescopici. Si tratta di macchinari multiuso che possono essere la scelta migliore non solo per sollevare, ma anche per spostare e posizionare tantissimi tipi di materiali, sfusi o imballati. Vediamo di seguito come scegliere questo macchinario in base alle diverse necessità che si possono avere nei più svariati ambienti lavorativi come cantieri, aziende, industrie, campi agricoli o altro.

Scegliere macchine specifiche per la movimentazioneQuando si lavora in cantieri o in altri ambienti che richiedono continuo spostamento di materiali, è d’obbligo essere attrezzati con macchinari specifici, come i sollevatori telescopici rotanti Magni TH.



Le aziende che realizzano questi tipi di macchinari oggi sono relativamente numerose; proprio per questo, al momento della scelta, è importante saper optare per un marchio in grado di assicurare qualità, resistenza e durata nel tempo proprio come Magni Telescopic Handlers. Infatti, i macchinari per la movimentazione progettati e realizzati da questa realtà aziendale sono tra i più competitivi del settore, offrendo standard di elevato livello, superiori alla media del mercato.



In commercio esistono due tipologie di sollevatori, quelli a torre fissa e quelli rotanti; questi si differenziano poi per dimensioni, portata e caratteristiche tecniche. I modelli rotativi sono la scelta più adatta per situazioni complesse, in cui lo spazio per la movimentazione dei macchinari è ristretto o comunque poco agevole. In questi contesti la possibilità di disporre di una cabina rotante garantisce un’elevata praticità di utilizzo; a questo aspetto si aggiungono la massima precisione nei movimenti, nonché un controllo preciso delle direzioni.



I sollevatori telescopici rotanti di Magni TH possono essere personalizzati scegliendo una serie di accessori, quali ganci, pale, argani, bracci e molto altro ancora, a seconda delle necessità.Soluzioni per diversa altezza e pesoLa scelta dei macchinari per la movimentazione deve tenere conto di numerosi parametri relativi al tipo di uso. Nello specifico, tra gli aspetti più importanti da prendere in considerazione ci sono le altezze alle quali vanno alzati gli oggetti e il peso massimo che possono muovere i sollevatori.



In base ai differenti utilizzi, si dovrà inoltre tenere conto delle dimensioni del braccio telescopico, nonché delle specifiche tecniche degli accessori. In base alle scelte, infatti, si potrà trasformare il sollevatore rendendolo particolarmente idoneo a numerose funzioni, ad esempio di gru, di piattaforma aerea o altro.



Le proposte dell’azienda Magni Telescopic Handlers tengono conto delle diverse richieste del mercato. Si potranno pertanto selezionare macchine di dimensioni minori, come la 5.18, realizzata per sollevare carichi massimi di 5 tonnellate e raggiungere altezze di 17 metri oppure soluzioni più importanti, come il sollevatore telescopico rotante 6.30, in grado di movimentare fino a 6 tonnellate di materiali e raggiungendo un’altezza di 30 metri.



Tutti i modelli sono progettati per garantire un’elevata versatilità, offrendo la possibilità di accessori differenti da montare a seconda delle esigenze. Inoltre, sono caratterizzati da una tecnologia avanzata, come quella derivante dal sistema R.F.ID che, tramite la radiofrequenza, permette di procedere con il riconoscimento automatico delle strutture definendo le possibilità di carico per i differenti tipi di sollevatore.



La tecnologia di queste macchine si evince anche dal comfort che viene garantito all’interno della cabina, con un sedile di guida perfezionato per assicurare maggiore comodità durante la seduta e le manovre. Infine la scelta di utilizzare stabilizzatori a forbici assicura il massimo fissaggio al suolo, per procedure di lavoro e manovre sempre stabili, anche a pieno carico.



Trattandosi di macchinari di alta precisione, è fondamentale valutare con attenzione le differenti proprietà tecniche dei numerosi modelli, per avere la sicurezza di scegliere quello maggiormente adatto alle proprie esigenze. Oltre alle dimensioni, al peso che possono movimentare e all’altezza da raggiungere, sono infatti tanti i parametri tecnici che permettono di scegliere un modello piuttosto che un altro.

L. M.