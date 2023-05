DEMANIO. DOMENICA CASCINA CUCCAGNA FESTEGGIA 11 ANNI DI ATTIVITÀ

Assessore Conte: “Luogo di cultura e socialità, modello per valorizzare altre strutture in disuso”



Milano, 10 maggio 2023 – Una giornata di attività, sport, cultura e aggregazione, domenica 14 maggio a Cascina Cuccagna.

La struttura di proprietà del Demanio comunale, riaperta nel 2012 grazie al progetto dell’Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna, per celebrare il suo compleanno propone “La domenica bestiale speciale”, una festa ad ingresso libero con laboratori per bambine e bambini, orti didattici, spettacoli di burattini, gruppi di lavoro a maglia, un mercatino di economia circolare e un evento speciale, il ritorno dell’albero della cuccagna: vista la sua assenza dalle feste di piazza a Milano da circa vent’anni, l’associazione ripropone alla città l’antico gioco della tradizione popolare, tipico del mese di maggio e di cui la cascina condivide il nome. L’arrampicata per raggiungere i premi posti in cima al palo ricoperto di grasso sarà a squadre e aperta a tutte e tutti, previa iscrizione.



“Continua la collaborazione fra il privato e il pubblico per produrre cultura e socialità – afferma l’assessore al Bilancio e Patrimonio immobiliare Emmanuel Conte – in un momento in cui sono fondamentali. Cascina Cuccagna è un piccolo gioiello di dimensione locale in una metropoli che, fortunatamente, continua a crescere, un luogo di incontro in cui rivive l’identità storica di un quartiere con lo sguardo rivolto al futuro. Il suo recupero è stato il primo esempio di rigenerazione urbana partecipata per un’antica cascina di Milano, che ha unito il Comune e un gruppo di cittadine, cittadini e organizzazioni nel desiderio di fare rivivere un bene comune. Grazie all’Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna non solo è stato restituito alla città uno spazio abbandonato, ma si è creato un centro generatore di progetti ed iniziative che coinvolgono associazioni e imprese. In questi anni abbiamo cercato di replicare questo modello virtuoso, che stiamo sviluppando in un progetto di recupero e valorizzazione di altre cascine in disuso, per sostenere servizi e vita di comunità e promuovere la città a 15 minuti”.



Il programma e i dettagli degli eventi di domenica, gratuiti e aperti al pubblico, si trovano sul sito di Cascina Cuccagna alla pagina https://www.cuccagna.org/eventi/abbraccio-rituale-comunitario-2/



L’invito rivolto a tutti i cittadini e le cittadine riguarda in particolare la competizione del Palo della Cuccagna, alle ore 17, che sarà curata da Gli Acrobati della Cuccagna, campioni italiani in carica della disciplina riconosciuta dall’Associazione Unione Italiana Sport per tutti. Per partecipare occorre avere più di 16 anni e iscriversi entro venerdì 12 maggio con una mail all’indirizzo corsi@cuccagna.org o telefonando al numero 02 8342 1007.



Cascina Cuccagna sorge fra via Cuccagna e via Muratori, tra la centrale zona Porta Romana e il quartiere Calvairate. Appartenuta nel Settecento ai Reverendi Padri Fatebenefratelli che, nei terreni di pertinenza, coltivavano erbe officinali per l’Ospedale Maggiore, è diventata di proprietà del Demanio comunale nel 1984. Dichiarata successivamente inagibile e sgomberata da abitanti e attività, la sua concessione è stata messa a bando dal Comune e assegnata nel 2005 all’Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna. La Cascina è stata riaperta nel 2012 dopo una raccolta fondi per il recupero architettonico e sette anni di lavori di restauro.