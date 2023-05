(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 maggio 2023 – L’Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL) ha deciso di garantire nuovamente uno spazio agli psicologi interessati a proseguire la propria formazione, promuovendo due giornate di incontro, con le Scuole di Psicoterapia presenti in Lombardia. Le date da segnare in agenda per la 8° edizione del Forum delle Scuole di Psicoterapia 2023 sono il 10 e 11 giugno.

Il Forum rappresenta un’importante iniziativa di orientamento per gli studenti di psicologia e per tutti coloro che sono interessati a intraprendere una formazione specialistica in psicoterapia.

Le giornate prevedono esclusivamente la partecipazione da remoto. Sono state create tre “stanze virtuali” che in contemporanea trasmetteranno gli eventi webinar, in cui le Scuole di Psicoterapia di diverso orientamento teorico avranno l’opportunità di illustrare il loro approccio con una presentazione di taglio clinico-esperienziale, volta a esemplificare il metodo formativo seguito dalla Scuola in modo estremamente pratico.

In Lombardia ci sono numerose scuole di specializzazione pubbliche e private che propongono piani didattici e formativi di altissimo livello. Queste scuole da molti anni incontrano numerosi studenti o neolaureati in psicologia curiosi e determinati a formarsi come psicoterapeuti che possano contribuire alla cura della sofferenza mentale.

In occasione di questa nuova edizione, venerdì 9 giugno alle ore 19 è in programma l’evento di inaugurazione del Forum, dal titolo “Autenticità e apprendimento: come si intersecano nella formazione e strutturazione dell’identità dello psicoterapeuta”, durante il quale si dialogherà su questo tema con esperti psicoterapeuti di differenti orientamenti teorico-clinici, con il fine di fornire utili informazioni a tutti i colleghi in formazione.

La serata si aprirà con la premiazione dei vincitori del premio letterario Eugenia Pelanda, concorso letterario per gli studenti delle scuole di specializzazione in psicoterapia della Lombardia. Interverranno: Laura Parolin, Presidente Ordine degli Psicologi della Lombardia; Valentino Ferro, Tesoriere Ordine degli Psicologi della Lombardia; Diego Sarracino, Docente dell’Università degli Studi di Milano Bicocca e organizzatore del Forum delle Scuole di Psicoterapia; Stefano Cirillo, Co-direttore della Scuola di Psicoterapia della Famiglia “Mara Selvini Palazzoli”; Sandra Sassaroli, Direttore di “Studi Cognitivi” Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva con sedi a Milano, Modena e San Benedetto del Tronto; Paolo Stramba-Badiale, Responsabile, Docente e Supervisore della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ISIPSE’ e Lucina Bergamaschi, Direttore di Area G – Scuola di Psicoterapia ad Orientamento Psicoanalitico per Adolescenti e Adulti.

OPL opera da tempo in questo campo per sostenere e aiutare i giovani in formazione con numerose attività e iniziative. Fra queste, ricordiamo la sezione del sito dedicata alle Scuole di Psicoterapia, le attività intraprese della Consulta delle Scuole di Psicoterapia un tavolo permanente di discussione e confronto attivo sulla qualità della formazione post-laurea nella Regione Lombardia e l’organizzazione di webinar che offrono ulteriori occasioni di incontro e orientamento.

Inoltre, dal 2020 è stata nominata la Consulta degli Studenti delle Scuole di Psicoterapia OPL il cui compito è quello di sviluppare nuove idee per promuovere progetti ed eventi diretti agli studenti delle scuole di specializzazione in psicoterapia.

Tra i progetti attivati dalla Consulta ricordiamo: il Vademecum per gli allievi delle Scuole di specializzazione in psicoterapia; l’attivazione dello Sportello Tutoring – Tirocini di specializzazione in Psicoterapia; il portale per la mappatura delle sedi di tirocinio in psicoterapia e il Premio “Eugenia Pelanda” – Scritti degli specializzandi in psicoterapia della Lombardia.

