INNOVAZIONE, AL VIA FASE 2 DI ‘MATCHIS’. FERMI: FACILITA MATCHING TRA AZIENDE E START UP ‘SOCIAL TECH’

Milano, 10 maggio 2023 – Prende il via oggi la seconda fase di ‘MatchIS – Light on your social innovation’, la sfida che Regione Lombardia ha lanciato con Fondazione Triulza e PlusValue e il supporto di Finlombarda, con l’obiettivo di facilitare la collaborazione tra aziende medio-grandi e start-up per favorire così l’innovazione sociale, anche attraverso nuove modalità di finanziamento.

“Nella prima fase del progetto – spiega Alessandro Fermi, assessore a Università, Ricerca e Innovazione – sono state individuate due grandi aziende con sede operativa in Lombardia, A2A e Lendlease, che hanno lanciato le proprie sfide di innovazione sociale all’ecosistema delle start up e ‘scale up’. Da oggi fino al 30 giugno, invece, sono aperte le candidature delle start up che vogliono proporre le proprie soluzioni alle esigenze di queste due aziende”.

Le start up interessate possono iscriversi nella sezione Open Challenge della piattaforma partecipativa regionale Open Innovation Lombardia.

“Si tratta di un progetto innovativo e proiettato nel futuro. È importante – conclude Fermi – che Regione Lombardia si faccia parte attiva nel promuovere il matching. Per le start up è una grande occasione per entrare a contatto con aziende medio grandi e per conoscere investitori internazionali. Per le aziende, invece, può essere un ottimo incentivo per sviluppare la cultura dell’innovazione e per coinvolgere i dipendenti diventando più attraenti agli occhi dei nuovi talenti”.

Online è possibile visionare sin da oggi le quattro sfide di innovazione lanciate da A2A e Landlease. La deadline per le candidature delle start up è fissata alle ore 18 del 30 giugno 2023. Quelle ammesse riceveranno comunicazione nel mese di luglio e potranno partecipare a incontri online con le aziende per presentare le proprie soluzioni. Nel mese di novembre saranno organizzati incontri dedicati alle start up ammesse con investitori privati e social ventures durante gli ‘Investors Days’. MatchIS si concluderà a dicembre con un evento di premiazione presso Regione Lombardia.