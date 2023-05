VENERDÌ 12 MAGGIO IN SCENA I GIOVANI ARTISTI IN RESIDENZA DI FONDAZIONE LA SOCIETÀ DEI CONCERTI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 maggio 2023 – Venerdì 12 maggio alle ore 20.45 presso la Sala Verdi del Conservatorio di Milano, dopo un anno ricco di concerti, emozioni e importanti riconoscimenti, gli Artisti in Residenza 2022/2023 di Fondazione La Società dei Concerti si esibiranno nel concerto conclusivo di un percorso che li ha visti crescere e spiccare il volo non solo a Milano ma anche fuori Europa.

Monica Zhang, quindicenne pianista milanese vincitrice di numerosi premi in concorsi internazionali, Sofia Manvati, violinista pupilla di Laura Gorna e Salvatore Accardo, il Quartetto Goldberd, il cui nome è un omaggio alle Variazioni di J. S. Bach e la giovane violoncellista romana Lara Biancalana proporranno un concerto straordinario che metterà in luce le loro qualità musicali e cameristiche. Il programma attraversa oltre tre secoli di storia e riscopre autori italiani come l’abruzzese Michele Mascitti e brani che raccontano la nostra cultura non solo musicale come Il bell’Antonio di Giovanni Sollima, ispirato al celebre film degli anni ‘60.

Biglietti in vendita online su www.vivaticket.it o contattando gli uffici della Fondazione (corso di Porta Vittoria 18, Milano, tel 02/66984134, e-mail info@soconcerti.it).

Prezzi: posto unico non numerato per gli abbonati e under30 2€, biglietto intero 20€

Venerdì 12 maggio, ore 20:45

Sala Verdi del Conservatorio di Milano

“Concerto di gala degli artisti in residenza”

M. Mascitti, Sonata in re minore op. 2 n. 2 per violino e violoncello

D. Scarlatti, Toccata in re minore K 141 per pianoforte

F. Schubert, Quartettsatz n.12 in do minore D703

E. Ysaÿe, Sonata in re min. op. 27 n. 3 per violino solo

G. Sollima, Tema III dal Bell’Antonio per violoncello e pianoforte

F. Busoni, Sonatina super Carmen per pianoforte