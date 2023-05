On. Eleonora Evi (Alleanza Verdi e Sinistra): a Bresso sostengo Antonio Galliano e la proposta per la costituzione del Parco Fluviale del Seveso.

(mi-lorenteggio.com) Bresso, 11 maggio 2023 – «Voglio manifestare il mio pieno e forte supporto a sostegno della candidatura a sindaco per il centrosinistra di Antonio Galliano, qui a Bresso, per le amministrative. Non solo come da deputata dell’Alleanza Verdi e Sinistra, ma anche come cittadina del territorio di cui conosco le criticità ma anche le grandi potenzialità. Viviamo in una zona con qualità dell’aria pessima e una cementificazione spesso selvaggia. Dobbiamo rimettere al centro il tema della protezione dell’ambiente, dei diritti ambientali e del diritto alla salute. Tutto questo è scritto nero su bianco nel programma di Antonio e della sua coalizione che sostengo con convinzione anche per un motivo: se non facciamo oggi delle scelte lungimiranti che guardano non solo all’oggi ma per costruire un futuro che pensa alle future generazioni perderemo delle opportunità e faremo un grande errore». Con queste parole Eleonora Evi, deputata per l’Alleanza Verdi e Sinistra, ha espresso in un video diffuso oggi via social un deciso sostegno ad Antonio Galliano, candidato sindaco per il centrosinistra a Bresso.

Nel video Galliano ha parlato di un punto fondamentale del suo programma elettorale: la costituzione del Parco Fluviale del Seveso, riunendo in un’unica realtà i comuni che sono interessati dal torrente, per trasformarlo in opportunità per il territorio e per tutelare questa risorsa di fondamentale importanza.

Redazione