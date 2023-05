Ceriano – L’Asd Ceriano Laghetto calcio ha vinto il campionato!

La società festeggia i 50 anni con una storica Promozione

(mi-lorenteggio.com) Ceriano, 12 maggio 2023. L’Asd Ceriano Laghetto ha vinto domenica il campionato di Prima Categoria ottenendo di diritto il passaggio nella categoria superiore, ovvero in Promozione. Un risultato sportivo straordinario raggiunto nell’anno del 50esimo di fondazione della squadra di calcio del paese. Un evento che è stato salutato da una festa improvvisata nel tardo pomeriggio di domenica al Centro sportivo comunale di via Stra Meda, dove giocatori e staff tecnico hanno fatto rientro dopo la vittoriosa trasferta nell’ultima partita di calendario sul campo di Mariano Comense.

Anche il Sindaco Roberto Crippa, col Vicesindaco Dante Cattaneo e il Consigliere delegato allo Sport, Giuseppe Radaelli, hanno raggiunto il centro sportivo per unirsi ai festeggiamenti, accanto al presidente dell’Asd Ceriano Laghetto Alberto Basilico, al presidente onorario Giuseppe Sala e a tutto il consiglio direttivo, i tecnici, i preparatori e i giocatori protagonisti di questo straordinario risultato.

È stata una emozione incredibile, con un successo ormai inaspettato giunto a pochi secondi dal fischio finale” -ha dichiarato emozionato il presidente Alberto Basilico.

“Quattro anni fa quando ho cominciato a fare il presidente mai avrei pensato di riuscire in questa impresa, la promozione è solo l’ultimo tassello, il resto è evidente a quelli che vengono al nostro centro sportivo e ne vedono l’evoluzione” -ha aggiunto ringraziando tutti i collaboratori.

L’Asd Ceriano Laghetto è passata in tre anni dall’avere solo la prima squadra ad un progetto con oltre 120 ragazzi nelle giovanili in un centro sportivo completamente rinnovato. “Questa promozione è un traguardo sperato e inseguito con impegno e tenacia che farà da stimolo a tutto il settore giovanile e porta ancora più in alto il livello complessivo delle associazioni sportive di Ceriano” -ha commentato il consigliere delegato allo sport, Giuseppe Radaelli. “A tutto lo staff dell’Asd Ceriano Laghetto calcio i complimenti e le congratulazioni a nome di tutta la cittadinanza per lo straordinario e meritatissimo risultato ottenuto” ha dichiarato il Sindaco Roberto Crippa.

Di seguito il link con i prossimi appuntamenti dell’Asd Ceriano Laghetto: II Ceriano Cup e V Memorial Zambelli http://www.ceriano-laghetto.org/News_ed_Eventi/Evento.asp?cod=226

V.A.