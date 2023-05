Corsico ed Emergency in aiuto a chi scappa dalle guerre

Sono oltre un centinaio i cittadini che hanno contribuito al progetto “Life Support Emergency” promosso nei giorni scorsi dall’associazione che aiuta, con medici e aiuti umanitari, chi è colpito da violenze e insicurezza alimentare. Lo spettacolo teatrale al Verdi “Sulla stessa barca” è stato patrocinato dall’amministrazione comunale

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 12 maggio 2023 – I cittadini di Corsico si sono dimostrati ancora una volta compatti e solidali nei confronti di coloro che, in ogni parte del mondo, lottano per la sopravvivenza, scappano dalla violenza e dalla povertà e hanno bisogno di aiuti sanitari.

Nei giorni scorsi, i volontari di Emergency della zona 7 di Milano hanno inviato i ringraziamenti alla città di Corsico e ai 108 cittadini che hanno donato complessivamente 1.250 euro.

«Abbiamo così contribuito – evidenziano i volontari – a salvare persone che arrivano dalla Palestina, dalla Siria, dal Bangladesh: Paesi colpiti da violenze, crisi umanitarie e insicurezza alimentare».

Già nella serata del 29 aprile, mentre al teatro Verdi andava in scena lo spettacolo teatrale “Sulla stessa barca”, la nave organizzata da Emergency è partita per la sua sesta missione salvando 35 persone che erano senz’acqua né cibo da quasi quattro giorni. Tra loro anche un minore non accompagnato.

«Il porto che ci è stato assegnato – precisano i volontari – è stato Livorno, dopo 4 giorni e 670 miglia nautiche dal luogo in cui è avvenuto il salvataggio. E poco prima, altri naufraghi sono stati soccorsi da una nave commerciale e riportati in Libia, in violazione di qualsiasi norma internazionale».

V.A.